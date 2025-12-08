MS alcança cobertura total de telessaúde e lidera índice no Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul encerra 2025 com cobertura integral de telessaúde nos 79 municípios, segundo dados de monitoramento do Ministério da Saúde. O Estado é o que apresenta o melhor desempenho do Centro-Oeste — macrorregião que lidera o índice nacional, com 61% de cobertura na oferta de serviços digitais no SUS.

O avanço acompanha a consolidação da Saúde Digital no país e resulta da estrutura montada para integrar teleconsultorias e telediagnósticos à rotina das unidades públicas.

Entre os gestores envolvidos na implantação, a avaliação é de que o serviço se tornou parte permanente da rede. Como afirmou a superintendente de Saúde Digital da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Marcia Bogena Cereser Tomasi.

“Trabalhamos para que a Telessaúde seja um componente permanente da nossa rede de atenção. Estar com a melhor cobertura no Centro-Oeste, a região de maior destaque no país, mostra que estamos no caminho certo ao integrar teleconsultoria e telediagnóstico à rotina das unidades de saúde”.

Crescimento da produção

Os números indicam expansão acelerada. Entre 2022 e 2025, o volume total de eventos de telemedicina e telessaúde aumentou mais de 370%. O Telediagnóstico em Cardiologia (TeleECG) registrou 63.862 atendimentos neste ano, superando os 43.265 de 2023 e os 58.984 de 2024.

O serviço de Teleinterconsultas também cresceu, alcançando 13.030 atendimentos em 2025 somente no serviço NTS – DigSaúde/Fiocruz – Einstein.

Efeito na fila de regulação

A expansão dos serviços digitais tem impacto direto na redução das filas por consultas e exames especializados. Atualmente, 58 municípios utilizam TeleECG, 28 contam com Teledermatologia e sete adotam Teleoftalmologia.

O resultado aparece nas especialidades consideradas críticas pela regulação estadual:

Neurologia Pediátrica: 6.394 pacientes atendidos após espera na fila;

Oftalmologia (catarata): 5.096 procedimentos realizados a partir da demanda reprimida.

Quatorze municípios reduziram significativamente ou zeraram solicitações de especialidades por meio do teleatendimento. Entre eles estão Caracol, Aquidauana, Pedro Gomes, Brasilândia, Coxim, Fátima do Sul, Angélica, Anastácio, Deodápolis, Rio Negro, Sidrolândia, Selvíria, Vicentina e Bandeirantes.

*Com informações do Governo de MS