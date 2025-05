MS amplia atendimento noturno em postos de saúde e destina R$ 11 milhões para 46 unidades

Unidades de saúde em Mato Grosso do Sul terão atendimento ampliado para o período noturno. A medida faz parte do programa “Horário Estendido”, lançado pelo governo estadual nesta quarta-feira (30), com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços básicos de saúde fora do horário comercial.

A previsão é que 46 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) passem a funcionar até às 21h em municípios de diferentes regiões do Estado.

A proposta surge como resposta ao aumento da demanda por atendimentos relacionados a síndromes respiratórias e arboviroses, como a dengue, que têm pressionado os prontos-socorros e UPAs.

A ideia é desafogar as unidades de emergência e permitir o manejo precoce de quadros leves nas redes básicas.

De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial do Estado, as unidades contempladas deverão operar das 17h às 21h. Cada posto receberá R$ 20 mil por mês durante um ano, somando um investimento público de R$ 11,04 milhões.

O repasse é condicionado à adesão dos municípios, que têm até 15 dias para se cadastrar.

A distribuição seguirá critérios populacionais:

Municípios com até 50 mil habitantes poderão cadastrar até 1 unidade;

Cidades entre 50 mil e 100 mil habitantes, até 5 unidades;

Municípios com população acima de 100 mil, até 10 unidades.

A decisão ocorre em meio à sobrecarga nos atendimentos hospitalares e ao aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente em áreas urbanas com crescimento populacional acelerado e regiões industrializadas.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a estratégia pretende melhorar a resolutividade da Atenção Primária, considerada a principal porta de entrada do SUS.

A coordenadora de Saúde da Família e Ciclos de Vida da SES, Gabriela Piazza, destacou que o atendimento ampliado deve beneficiar principalmente trabalhadores que não conseguem comparecer às unidades durante o expediente tradicional.

“A medida é importante para garantir acesso oportuno e cuidado qualificado à população”, afirmou.

O programa também atende a um cenário mais amplo de reestruturação dos fluxos de atendimento no SUS, com foco na descentralização dos serviços e na contenção da demanda por procedimentos de urgência em hospitais.

Municípios interessados em participar devem seguir as orientações da resolução para garantir o repasse.

Com a medida, o governo estadual pretende melhorar o desempenho da rede pública de saúde em períodos de alta sazonalidade e reduzir a lotação dos prontos atendimentos — um problema recorrente durante surtos de doenças respiratórias e períodos de epidemia de dengue.

*Com informações do Governo de MS