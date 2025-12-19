MS amplia controle populacional e castra mais de 16 mil cães e gatos em 2025

Mato Grosso do Sul encerra 2025 com mais de 16,7 mil cães e gatos castrados em 45 municípios por meio da Caravana da Castração, ação coordenada pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal) que levou atendimentos veterinários gratuitos, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório, com 30.957 tutores e entidades cadastrados no SigPet (Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais).

O volume de atendimentos reforça a política estadual de bem-estar animal ao associar controle populacional responsável, proteção da vida animal e impacto direto na saúde pública, com atuação concentrada em regiões definidas por critérios de população e geolocalização.

Caravana da Castração: etapas e resultados

Na primeira etapa regional, que incluiu municípios como Miranda, Bonito, Corumbá e Aquidauana, foram realizadas 5.203 castrações, número que alcançou mais de 94% da meta prevista.

A segunda região, com cidades como Três Lagoas, Paranaíba e Nova Andradina, somou 4.418 procedimentos. A terceira região, finalizada em dezembro com encerramento em Sete Quedas, contabilizou 6.559 atendimentos.

Gestão de Políticas Públicas

Além das castrações, o estado consolidou em 2025 o SigPet, primeira plataforma digital do país voltada exclusivamente à gestão de políticas públicas de proteção e esterilização animal, sistema que centraliza cadastros, organiza vagas da Caravana e amplia a transparência e o acesso às ações do programa estadual.

No enfrentamento aos maus-tratos e ao abandono, a Suprova também registrou avanço com a implantação de um canal exclusivo de denúncias na Delegacia Virtual, que contabilizou 18.268 registros ao longo do ano, com média mensal de 1.482 ocorrências, envolvendo principalmente cães e gatos.

Como contrapartida para receber a Caravana da Castração, os municípios assumiram o compromisso de manter campanhas permanentes de conscientização sobre guarda responsável, adoção consciente, prevenção do abandono e educação em saúde animal, ações já implantadas em 45 cidades e previstas até o fim de 2026.

O fortalecimento da rede de proteção animal também contou com apoio financeiro, com R$ 855 mil destinados em 2025 a ONGs e municípios por meio de emendas parlamentares estaduais, recursos voltados a atendimentos veterinários, resgates, reabilitação e estruturação de projetos permanentes. Somados os repasses de 2024 e 2025, o investimento supera R$ 1,35 milhão.

A Caravana da Castração tem retorno programado para 2026, com previsão de atender mais 17 municípios entre janeiro e março, oferta de cerca de duas mil novas vagas e ampliação do alcance das políticas públicas de proteção animal no estado.