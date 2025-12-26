MS amplia economia criativa com ações de renda, formação e inovação em 26 municípios

A economia criativa consolidou espaço estratégico no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul em 2025, com ações que alcançaram dezenas de municípios, fortaleceram empreendedores e ampliaram a geração de renda a partir da cultura, da inovação e das identidades locais.

O balanço do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas, vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), aponta a criatividade como vetor econômico, cultural e social no território sul-mato-grossense.

Territórios Criativos ampliam alcance no interior

Ao longo do ano, políticas integradas e articulação institucional impulsionaram a implantação do projeto Territórios Criativos, que estruturou os territórios Pantanal + Criativo, Fronteira + Criativa e Bioceânica + Criativa, abrangendo 26 municípios. A iniciativa conectou poder público, setor privado e sociedade civil, com ações de fortalecimento cultural, desenvolvimento econômico e capacitação.

Nos municípios integrantes, reuniões, oficinas e workshops levaram formação em economia criativa, empreendedorismo e qualificação profissional a mais de 400 pessoas, em parceria com Sebrae, Senac e Funtrab, fortalecendo vocações locais e ampliando oportunidades de trabalho e renda.

Mercado Criativo e capacitações fortalecem geração de renda

A geração de renda ganhou destaque com seis edições do Mercado Criativo realizadas em grandes eventos do calendário estadual, como o Festival América do Sul, Pantanal Tech e o Festival de Inverno de Bonito. Ao todo, 79 expositores participaram das feiras, com faturamento direto de cerca de R$ 80 mil, além da ampliação da visibilidade de marcas autorais ligadas ao artesanato, moda, design, gastronomia e artes visuais.

No campo da qualificação, oficinas e workshops em empreendedorismo criativo atenderam 186 participantes, enquanto o Movimento MS + Underground qualificou 80 artistas independentes nas áreas de portfólio e elaboração de projetos culturais, ampliando o acesso a editais e oportunidades no setor

Inovação e dados orientam políticas públicas

O mapeamento dos agentes criativos também avançou em 2025, com 437 cadastros na plataforma Responde MS até outubro, base para a elaboração do Panorama da Economia Criativa no estado.

Com os resultados de 2025, a Superintendência projeta para 2026 a expansão dos Territórios Criativos para novas regiões, como Costa Leste + Criativa e Conesul + Criativo, além do fortalecimento das feiras, mercados e ações formativas, consolidando a economia criativa como caminho sustentável de desenvolvimento econômico, cultural e social em Mato Grosso do Sul.

*Fotos de Agência de Notícias MS