MS amplia promoção turística e aposta em festivais para atrair visitantes nacionais

O fortalecimento do turismo em Mato Grosso do Sul passa por um novo ciclo de estratégias focadas tanto na promoção internacional quanto na qualificação dos eventos locais para atrair turistas de outras regiões do Brasil.

A avaliação é do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, em entrevista concedida nesta sexta-feira (25) ao programa Microfone Aberto da Massa FM Campo Grande.

Segundo Wendling, o Estado vive um momento de intensa movimentação no setor, com a realização de eventos, ações de promoção e participação em feiras de turismo de grande porte.

Um dos destaques recentes foi a presença do Mato Grosso do Sul na WTM Latin America, em São Paulo, principal feira do turismo brasileiro voltada também para o mercado latino-americano. O evento reuniu mais de 20 mil participantes.

“Mato Grosso do Sul foi um dos destaques novamente, com um estande de cem metros quadrados e a presença de mais de 30 empresas do setor, como agências, hotéis e atrativos turísticos. Ano após ano, nossa presença se consolida, trazendo resultados como maior visibilidade na mídia espontânea e mais produtos do Estado sendo ofertados pelos operadores nacionais e internacionais”, destacou o diretor-presidente.

Bruno Wendling nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Wendling explicou que a estratégia adotada prioriza a constância de participação em feiras para posicionar o Estado como um destino turístico consolidado. O objetivo principal, segundo ele, é garantir a presença de Mato Grosso do Sul nas prateleiras de vendas de operadores turísticos e ampliar o fluxo de visitantes no médio prazo.

Festivais como produto turístico

Outro pilar da nova fase de promoção do turismo no Estado é a transformação dos festivais culturais em produtos turísticos voltados para o público nacional. Eventos como o Festival de Inverno de Bonito, o Festival América do Sul Pantanal e o Banho de São João, em Corumbá, estão sendo “envelopados” para alcançar um público além das fronteiras regionais.

De acordo com Wendling, pesquisas apontam que, atualmente, 80% do público do Festival de Inverno de Bonito é formado por moradores de Mato Grosso do Sul, principalmente da região de Campo Grande.

O desafio é atrair turistas de outros estados, aumentando o tempo de permanência na cidade e o gasto médio diário, estimado em mais de R$ 400 para turistas de fora.

“A gente não está buscando mais público para o festival, e sim qualificar o público. Quem vem de outros estados permanece mais dias, consome mais, faz mais passeios e contribui mais intensamente para a economia local”, explicou.

O Festival América do Sul, que ocorre de 15 a 18 de maio em Corumbá, e o Festival de Cinema de Bonito, na terceira edição, também fazem parte dessa estratégia. Wendling destacou ainda o potencial único do Banho de São João, tradicional festa de 150 anos às margens do Rio Paraguai, como atrativo para um público nacional interessado em experiências culturais autênticas.

Economia e fortalecimento interno

Wendling frisou que o papel da Fundtur não se limita a promover o Estado para o público externo. A fundação também investe no fortalecimento da oferta cultural e turística para a própria população sul-mato-grossense, gerando opções de lazer, cultura e fomentando a economia local.

“É importante que as pessoas saibam que nosso trabalho é também aportar recursos para dentro do Estado, fortalecer a nossa marca e criar opções para quem já está aqui. A promoção lá fora é fundamental, mas a geração de oportunidades para a população local é igualmente essencial”, concluiu.