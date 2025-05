MS amplia protagonismo jovem com programas voltados à saúde mental e participação política

Mato Grosso do Sul foi um dos estados que receberam a Caravana da Juventude, iniciativa nacional que marca os 20 anos de políticas públicas voltadas aos jovens no Brasil.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, o subsecretário estadual de Políticas Públicas para a Juventude, Jessé Cruz, ressaltou a importância da ação para ouvir e mobilizar jovens.

Segundo ele, a juventude representa mais de 20% da população sul-mato-grossense, com destaque para a capital, onde vivem cerca de 200 mil jovens entre 15 e 29 anos. “Essa caravana foi um espaço para mobilizar diversas juventudes. Estiveram presentes caravanas de cidades como Ribas do Rio Pardo, Corguinho e Miranda, entre outras”, destacou.

Discussão do Plano Nacional da Juventude foi o foco

Jessé explicou que o principal objetivo da caravana foi debater o Plano Nacional da Juventude. O documento está em fase de construção após conferências municipais, estaduais e nacional realizadas em 2023.

“O plano fundamenta as políticas públicas e os eixos principais para trabalhar com a juventude. É onde avaliamos o que precisamos avançar e o que deve ser revisto”, explicou o subsecretário.

Ele ressaltou que o espaço também serviu para formações de gestores e para que jovens expressassem críticas e sugestões.

Saúde mental como prioridade: programa Inspira Jovem atendeu 17 mil jovens

Entre as ações desenvolvidas, Jessé destacou o Inspira Jovem, que começou como projeto e se transformou em programa permanente da Subsecretaria de Juventude. A iniciativa surgiu para enfrentar o aumento de transtornos mentais e suicídios entre jovens, um problema que afeta o mundo, o país e também Mato Grosso do Sul.

O programa já atendeu mais de 17 mil jovens. Além de palestras e rodas de conversa, foram produzidos materiais teóricos adaptados para línguas indígenas como terena, kadiwéu e guarani, além de versões acessíveis em Libras, braile e audiodescrição.

“A saúde mental dialoga com todas as especificidades do jovem: cultura, educação, trabalho”, ressaltou.

Fortalecimento dos conselhos municipais de juventude

Outra ação destacada foi o Capacita PPJ, desenvolvido junto ao Conselho Estadual da Juventude. O objetivo é criar e ativar conselhos municipais, instâncias consideradas fundamentais para a representatividade jovem nas cidades.

Jessé lembrou que, durante a caravana, foi realizada a posse oficial do Conselho Municipal de Juventude de Miranda, com forte participação do poder público e de organizações da sociedade civil.

Projeto Conectando Gerações promove o diálogo intergeracional

O subsecretário também falou sobre o Conectando Gerações, que busca aproximar jovens e idosos. “Vivemos numa era da rapidez, onde inconscientemente a juventude tende a descartar o que é velho ou lento. Isso é perigoso, pois gera desrespeito e violência”, alertou.

O projeto promove oficinas, produção de documentários e trocas de cartas entre gerações. A ideia é fortalecer o respeito mútuo e combater a desvalorização dos mais velhos.

Avanços e desafios na pauta jovem

Jessé Cruz encerrou a entrevista agradecendo a gestores, secretários, conselheiros e jovens que participaram das ações. “Pouco a pouco temos avançado, e é fundamental que a juventude continue sendo ouvida, para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes”, concluiu.

