MS amplia rede meteorológica com 70 estações em todo o Estado

Em breve, a rede meteorológica de Mato Grosso do Sul contará com 70 estações meteorológicas distribuídas por todo o território estadual, reforçando a rede meteorológica regional. Isso reforçará a infraestrutura de monitoramento climático local. O anúncio foi feito em reunião realizada no dia 17 pelo diretor nacional do Inmet, Carlos Alberto Jurgilewicz. A reunião também contou com a presença do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck. Além disso, outras nove unidades serão instaladas na Bacia do Rio Paraná. Com isso, o total de estações ativas do Inmet em parceria com o Cemtec-MS será de 36.

Ampliação da Rede de Monitoramento Climático

A confirmação da ampliação da rede meteorológica foi dada ontem pelo Inmet ao Semadesc durante encontro com autoridades estaduais. Novas unidades estão sendo realocadas e previstas para instalação; esse plano foi definido para atender áreas com carência de cobertura. Com isso, a rede existente, atualmente composta por 42 estações próprias do Cemtec, será reforçada em locais estratégicos, especialmente na Bacia do Rio Paraguai.

Segundo Verruck, o estudo de realocação das unidades permitiu identificar pontos críticos que careciam de dados meteorológicos mais detalhados. “Até a próxima semana vamos apresentar os locais exatos para implantação das nove estações na Bacia do Paraná.” Assim, a rede meteorológica terá cobertura aprimorada.

Ele explicou que algumas delas poderão ser transferidas para o Paraguai, onde a cobertura ainda é inferior. Artur Falcette, secretário-adjunto da Semadesc, e Valesca Fernandes, coordenadora do Cemtec, também participaram das definições operacionais.

Cooperação Técnica e Compartilhamento de Dados

Foi discutida, na mesma ocasião, a renovação do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado e o Inmet. Isso visa o repasse automatizado dos dados coletados ao banco de dados nacional e fortalecer a rede meteorológica. Informações cruciais para a agrometeorologia são compartilhadas em tempo real. Dessa forma, medidas de manejo agrícola podem ser antecipadas e otimizar o uso de recursos como água e insumos agrícolas. Caso o Estado aponte novas demandas, mais estações poderão ser implementadas. Isso garantirá maior precisão ao monitoramento climático em MS.