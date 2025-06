MS amplia Teste do Pezinho para mais de 40 doenças

O Teste do Pezinho em Mato Grosso do Sul foi ampliado e agora passa a detectar mais de 40 doenças, um avanço significativo na promoção da saúde neonatal. O exame, gratuito e obrigatório pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, garantindo diagnóstico e tratamento precoce para diversas condições.

Até então, o teste contemplava apenas sete doenças, conforme o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). Com a ampliação, passam a ser incluídas patologias como atrofia muscular espinhal, imunodeficiências primárias, galactosemias e uma série de distúrbios metabólicos que, se não diagnosticados e tratados a tempo, podem causar complicações graves e irreversíveis.

A nova etapa faz parte do Programa Estadual de Triagem Neonatal, vinculado ao Projeto Bem Nascer MS, e foi oficializada nesta terça-feira (3), por meio da Resolução nº 381, publicada no Diário Oficial do Estado.

As amostras são analisadas pelo IPED/APAE (Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAE), laboratório de referência habilitado pelo Ministério da Saúde, que também acompanha os casos alterados com uma equipe multiprofissional composta por endocrinologistas, geneticistas, pediatras, psicólogos, nutricionistas, entre outros especialistas.

Junho Lilás

A ampliação do exame acontece em meio à campanha Junho Lilás, que celebra o Dia Nacional do Teste do Pezinho em 6 de junho e reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças raras e graves.

O Teste do Pezinho está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e maternidades cadastradas no SUS, devendo ser realizado preferencialmente na própria maternidade ou hospital onde o bebê nasceu, a partir do 3º dia de vida.

Em caso de resultados positivos, novos exames são realizados para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento o mais rápido possível, garantindo melhores perspectivas de qualidade de vida e desenvolvimento para a criança.

*Com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES)