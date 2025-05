MS amplia vacinação contra gripe para todas as idades

PREVENÇÃO

Exames de mamografia são realizados gratuitamente no Pátio Central em Campo Grande

A Carreta do Hospital de Amor oferece exames gratuitos de mamografia entre 13 e 16 de maio. A ação é uma parceria entre o Hospital do Amor e o Pátio Central Shopping, localizado na Rua Mal. Rondon, n° 1380. Uma unidade móvel equipada ficará estacionada no Pátio Central, com atendimento das 8h às 17h, por […]