MS aplica mais de R$ 96 milhões acima do mínimo na saúde, mas ausências em exames ainda preocupa

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul apresentou, em audiência pública, o balanço financeiro e operacional referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Os dados indicam que, apesar do alto volume de investimentos, alguns desafios estruturais e operacionais ainda dificultam o atendimento à população.

Durante a audiência, realizada na Assembleia Legislativa, a pasta informou que o percentual aplicado na saúde, atingiu 12,53%, superando o mínimo constitucional de 12%. Isso representa um investimento de R$ 96 milhões acima do limite.

Estado aplicou R$ 2,75 bilhões na saúde ao longo do ano, sendo 84% provenientes de recursos estaduais.

Atrasos em obras e dificuldades no atendimento

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, sob nova gestão estadual desde setembro, é um dos pontos de atenção. A diretora-presidente da unidade, Marielle Alves, afirmou que a taxa de satisfação do usuário está em 73,36%, dentro da meta estipulada.

No entanto, as reformas em andamento, como a da enfermaria de pediatria e do CTI infantil, têm gerado dificuldades na operacionalização dos serviços.

“Estamos contingenciados em vários setores e buscando soluções para manter a qualidade no atendimento”, ressaltou Alves. Além disso, a falta de técnicos de enfermagem e pediatria também preocupa a gestão.

Uma contratação emergencial está prevista para suprir essa carência, enquanto um novo concurso é planejado.