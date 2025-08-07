Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ESTRATÉGIA

MS aposta em política transversal e comunitária para enfrentar violência contra mulheres

Governo do Estado lança programa para frear agressões e feminicídios nos municípios

Ana Lorena Franco

MS já registrou 21 feminicídios neste ano - Reprodução/Folha de Pernambuco
MS já registrou 21 feminicídios neste ano - Reprodução/Folha de Pernambuco

Governo de Mato Grosso do Sul apresentou nesta quinta-feira (7) o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres – Protege, uma iniciativa que reúne diversas secretarias e instituições com foco na prevenção e combate ao feminicídio no estado que já que já tem 21 casos registrados em 2025.

O Protege une secretarias e comunidades para garantir segurança das mulheres – Foto: Ana Lorena Franco

O programa foi detalhado durante uma reunião de trabalho, com a presença do governador em exercício José Carlos Barbosa – Barbosinha (PSD), a secretária de Cidadania Viviane Luiza, além de representantes da Sead, Semadesc, SED e outras.

O Protege é estruturado em três eixos — curto, médio e longo prazo — e fundamentado em quatro pilares: acolhimento, autonomia, prevenção e governança. A ação articula diferentes setores do poder público, mobilizando áreas como educação, saúde, segurança pública, assistência social e meio ambiente, em ações articuladas para prevenir a violência, apoiar vítimas e punir agressores.

Ações imediatas: acolhimento e proteção

Entre as ações já implementadas estão melhorias na Casa da Mulher Brasileira, como a criação de espaços mais seguros para as vítimas relatarem os casos de violência, evitando a revitimização. Também há capacitação contínua dos profissionais de segurança e saúde para lidar com as denúncias com sensibilidade e agilidade.

Segundo a secretária Viviane, o tempo para concessão de medidas protetivas, por exemplo, foi reduzido de dias para horas. Além disso, a força-tarefa para análise de boletins de ocorrência já resultou na reativação de mais de 6 mil boletins de ocorrência que estavam parados, com foco em casos que poderiam evoluir para feminicídio.

Autonomia feminina

No médio prazo, o Protege foca em ações que promovam a independência econômica das mulheres, um dos principais fatores que impedem a ruptura com o ciclo da violência. Já estão sendo disponibilizadas 2 mil vagas afirmativas de emprego para mulheres vítimas de violência, por meio de parcerias entre a Semadesc, Funtrab e Sebrae além do incentivo ao empreendedorismo feminino com projetos como o Empretec Indígena e o Empretec em comunidades quilombolas.

Outra frente é a reestruturação da vida das mulheres após saírem da Casa Abrigo, com o programa Recomeços que as auxiliam financeiramente por até um ano, além de suporte para mobiliar um novo lar e matricular os filhos em escolas próximas.

Educação como chave da transformação

O eixo de longo prazo mira a mudança cultural, especialmente entre crianças e jovens. A Secretaria de Educação, em parceria com a Subsecretaria de Políticas para Mulheres, está implementando ações como formação de grêmios estudantis com o tema “Por eles e por elas, por uma sociedade sem violência”, e o fortalecimento do programa EJA Mulheres, que permite a continuidade dos estudos com auxílio financeiro, creche e alimentação para os filhos das alunas.

A primeira experiência de violência, segundo os dados nacionais, acontece antes dos 19 anos. É na escola, nos serviços públicos, que essa mulher pode ter a primeira oportunidade de ser ouvida e protegida”, ressaltou a secretária da Sead, Patrícia Cozzolino.

Tecnologia como aliada

O Protege também prevê o repasse de R$210 mil para os 12 municípios com maior índice de agressões, com contrapartida das prefeituras, para fortalecer o atendimento local e evitar que os casos avancem ao ponto do feminicídio. Além disso, o governo irá lançar até o fim de agosto, como parte da campanha Agosto Lilás, a IA Vitória, uma ferramenta com inteligência artificial que funcionará via WhatsApp, mapeando e indicando às mulheres todos os serviços disponíveis em seus municípios.

“A Vitória vai permitir que qualquer mulher, mesmo em regiões remotas, saiba onde pedir ajuda, qual o caminho mais rápido, como acessar uma rede de proteção sem se expor diretamente”, explicou a secretária Viviane.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos