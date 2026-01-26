MS concentra cidades mais quentes do país em domingo de calor e temporais

Mato Grosso do Sul viveu um domingo (25) marcado por calor intenso, chuva volumosa e rajadas fortes de vento, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

No ranking nacional de maiores temperaturas, Porto Murtinho registrou 38,3 °C e ficou em segundo lugar entre as cidades mais quentes do Brasil. Ao todo, seis pontos sul-mato-grossenses apareceram entre os dez mais quentes do país no domingo.

Além de Porto Murtinho, figuraram entre as maiores máximas Corumbá (38,0 °C), Nhumirim (37,7 °C), Água Clara (37,3 °C), Aquidauana (36,9 °C) e Miranda (36,9 °C). Outras cidades também registraram temperaturas elevadas, como Jardim (36,3 °C), Maracaju (35,6 °C) e Paranaíba (35,4 °C).

Em Campo Grande, os termômetros chegaram a 34,1 °C, enquanto Dourados marcou 34 °C. Mesmo municípios do Sul do Estado, tradicionalmente mais amenos, tiveram calor acima dos 30 °C.