MS concentra cidades mais quentes do país em domingo de calor e temporais

Mato Grosso do Sul viveu um domingo (25) marcado por calor intenso, chuva volumosa e rajadas fortes de vento, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).
No ranking nacional de maiores temperaturas, Porto Murtinho registrou 38,3 °C e ficou em segundo lugar entre as cidades mais quentes do Brasil. Ao todo, seis pontos sul-mato-grossenses apareceram entre os dez mais quentes do país no domingo.
Além de Porto Murtinho, figuraram entre as maiores máximas Corumbá (38,0 °C), Nhumirim (37,7 °C), Água Clara (37,3 °C), Aquidauana (36,9 °C) e Miranda (36,9 °C). Outras cidades também registraram temperaturas elevadas, como Jardim (36,3 °C), Maracaju (35,6 °C) e Paranaíba (35,4 °C).
Em Campo Grande, os termômetros chegaram a 34,1 °C, enquanto Dourados marcou 34 °C. Mesmo municípios do Sul do Estado, tradicionalmente mais amenos, tiveram calor acima dos 30 °C.
Chuva e Vento
Ao mesmo tempo, a chuva voltou a ganhar força em diversas regiões nas últimas 24 horas. O maior volume foi registrado em Inocência, na região da Fazenda Recanto, com 92,4 milímetros. Em Camapuã, choveu 44,8 milímetros, e em Corumbá, na Fazenda Eldorado da Formosa, o acumulado chegou a 28 milímetros.
Na Capital, o volume de chuva foi de 23 milímetros. Também houve registros em Sonora, Nhumirim, Maracaju, Bandeirantes, Costa Rica e Alcinópolis, com volumes menores, mas significativos.
O Cemtec também observou rajadas de vento intensas no sábado. Em Inocência, na Fazenda Recanto, os ventos atingiram 79,9 quilômetros por hora. Já em Nhumirim, na região da Nhecolândia, as rajadas chegaram a 68 quilômetros por hora.
Fontes e Recomendações
Os dados foram atualizados às 7h40 desta segunda-feira (26) e têm como fonte o Inmet, a Semadesc e o Cemaden. A recomendação é de atenção para possíveis transtornos provocados por calor extremo, chuva forte e ventos intensos.