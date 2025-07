MS confirma 7,4 mil casos de dengue e 17 mortes

Mato Grosso do Sul já soma 7.482 casos confirmados de dengue em 2025, além de 13.887 casos prováveis. O boletim epidemiológico da 29ª semana, divulgado na sexta-feira (25), confirma 17 mortes pela doença e aponta outros sete óbitos em investigação.

Entre as cidades com maior incidência proporcional estão Jateí, Figueirão, Inocência, Taquarussu e Brasilândia. As mortes foram registradas em municípios como Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim e Campo Grande. Das 17 vítimas, seis tinham algum tipo de comorbidade.

Vacinação contra a dengue

Até agora, 167.101 doses da vacina foram aplicadas em Mato Grosso do Sul. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de internações. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses.

Casos de chikungunya também preocupam

O boletim mostra ainda 13.771 casos prováveis de chikungunya, sendo 6.404 confirmados. Foram registradas 12 mortes em cidades como Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul e Dourados.

As autoridades de saúde reforçam que sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas exigem atendimento médico imediato e alertam para o risco da automedicação.

