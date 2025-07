MS confirma mais de 6,7 mil casos de dengue em 2025

Mato Grosso do Sul já confirmou 6.796 casos de dengue desde o início de 2025, segundo o boletim epidemiológico da 26ª semana, divulgado nesta quinta-feira (3) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Além dos casos confirmados, o Estado contabiliza 13.789 notificações prováveis da doença neste ano.

O levantamento também aponta que 16 mortes por dengue foram confirmadas em 13 municípios sul-mato-grossenses. Outros sete óbitos seguem em investigação. As cidades com registros de mortes incluem Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda e Aparecida do Taboado. Em cinco dessas ocorrências, as vítimas apresentavam comorbidades.

Nos últimos 14 dias, o município de Taquarussu apresentou incidência média de casos confirmados de dengue, segundo o boletim.

A vacinação contra a dengue segue em andamento no Estado. Até o momento, 167.101 doses foram aplicadas. Mato Grosso do Sul já recebeu 241.030 doses do imunizante do Ministério da Saúde. O público-alvo são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias — faixa etária com maior número de internações por dengue no recorte entre 6 e 16 anos.

Em relação à Chikungunya, o Estado registra 5.428 casos confirmados e 13.163 notificações prováveis da doença. Doze mortes foram confirmadas em nove municípios, sendo a maioria das vítimas pessoas com comorbidades. Também foram registrados 60 casos da doença em gestantes.

A SES reforça que, diante de sintomas como febre, dor no corpo ou manchas na pele, é fundamental procurar atendimento médico e evitar a automedicação.