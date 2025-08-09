MS confirma mais de 7,7 mil casos de dengue e 17 mortes

Mato Grosso do Sul já confirmou 33 mortes por doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti neste ano. Segundo o boletim da 31ª semana epidemiológica, divulgado nesta sexta-feira (8), são 17 óbitos por dengue e 16 por chikungunya. Outros sete casos de dengue ainda estão em investigação.

No caso da dengue, o estado soma 13.682 casos prováveis, sendo 7.709 confirmados. As mortes ocorreram em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Seis das vítimas tinham comorbidades.

Em relação à chikungunya, são 13.646 casos prováveis e 6.756 confirmados. As mortes foram registradas em Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi, sendo que 12 vítimas apresentavam doenças pré-existentes.

A vacinação contra a dengue já aplicou 181.578 doses no estado, de um total de 241.030 enviadas pelo Ministério da Saúde. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária com maior número de internações pela doença.

*Com informações do Governo de MS