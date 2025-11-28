MS cria 880 empregos formais em outubro e acumula 31,8 mil no ano

Mato Grosso do Sul teve saldo positivo de 880 novos postos formais de trabalho em outubro, consolidando 31.820 novas vagas no acumulado de 2025. O setor de Comércio lidera a criação de oportunidades no mês. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Três dos cinco grandes grupamentos econômicos do estado registraram desempenho positivo em outubro. O destaque é o setor de Comércio, que gerou 432 novos postos. Em seguida, a Construção adicionou 412 vagas, e a Indústria abriu 203. A Agropecuária (-72) e o setor de Serviços (-95) tiveram resultados negativos no mês.

O ingresso no mercado de trabalho sul-mato-grossense favoreceu, majoritariamente, as mulheres, que ocuparam 468 vagas, enquanto os homens ficaram com 412 postos. A maior parte das novas vagas atendeu pessoas com ensino médio completo, somando 1.146 postos. Os jovens, com idade entre 18 e 24 anos, formam o grupo etário que mais ingressou no emprego formal, com 912 vagas.

Dourados na liderança

Entre os municípios do estado, Dourados se destacou com o melhor saldo de outubro, registrando 338 novos postos e mantendo um estoque de 65,9 mil empregos formais. Outras cidades com bom desempenho incluem Três Lagoas (327), Inocência (172), Nova Alvorada do Sul (112) e Ribas do Rio Pardo (108).

Cenário nacional

No panorama nacional, o Brasil criou 85.147 postos de trabalho formal em outubro, resultado de mais de 2,2 milhões de admissões e 2,1 milhões de desligamentos. O saldo do ano, de janeiro a outubro de 2025, ultrapassa 1,8 milhão de empregos com carteira assinada, levando o total de vínculos ativos no país ao recorde de 48,99 milhões. O salário médio real de admissão no Brasil alcançou R$ 2.304,31.

O setor de Serviços foi o principal motor de crescimento nacional em outubro, com 82.436 vagas, seguido pelo Comércio, que adicionou 25.592 novos empregos.