Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

combate à violência

MS cria política permanente de educação para prevenir violência contra mulheres e meninas

Protocolo articula educação, direitos humanos e perspectiva de gênero e raça

Ana Lorena Franco

Iniciativa articula Governo, Justiça e Legislativo em política educacional de enfrentamento ao feminicídio - Reprodução/Agência Brasil
Iniciativa articula Governo, Justiça e Legislativo em política educacional de enfrentamento ao feminicídio - Reprodução/Agência Brasil

Mato Grosso do Sul oficializou a criação do Protocolo #TodosPorElas na Educação como política pública permanente de Estado voltada à prevenção da violência contra mulheres e meninas.

O protocolo consolida a atuação conjunta das instituições na promoção da igualdade de gênero e racial, no enfrentamento ao feminicídio e na garantia de direitos fundamentais, com foco prioritário em crianças e adolescentes inseridos no ambiente escolar.

A iniciativa articula Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público em ações coordenadas que colocam a educação como eixo central de mudança social.

Educação como estratégia de prevenção

O texto parte do reconhecimento de que a violência doméstica e familiar representa grave violação de direitos humanos e afeta de forma mais intensa mulheres e meninas negras, diante desse cenário, a educação aparece como ferramenta essencial para romper ciclos históricos de desigualdade, discriminação e violência.

A política estadual dialoga com tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, com a legislação nacional e com diretrizes recentes do sistema de Justiça que orientam a adoção de perspectivas de gênero e raça em políticas públicas e decisões institucionais.

Principais eixos de atuação

O Protocolo #TodosPorElas na Educação estabelece compromissos claros entre os signatários, organizados em ações permanentes e integradas

Entre os principais eixos estão:

  • implementação de uma política pública contínua de educação em direitos humanos com perspectiva étnico racial e de gênero;
  • formação continuada de educadores e desenvolvimento de materiais didáticos inclusivos;
  • fortalecimento da rede de proteção no ambiente escolar para identificação, prevenção e encaminhamento de situações de violência e racismo;
  • estímulo à participação ativa de estudantes, famílias e comunidade escolar na criação de espaços seguros e igualitários;

A proposta também incentiva o uso de tecnologia e inovação para ampliar o acesso a conteúdos educativos e ferramentas de proteção, além de democratizar informações sobre direitos e políticas públicas voltadas às mulheres.

Comitê gestor e monitoramento

Para garantir a execução e a continuidade das ações, o protocolo institui um Comitê Gestor Interinstitucional de caráter permanente, o colegiado será responsável pela elaboração de um plano de ação, pelo acompanhamento dos resultados e pela avaliação periódica das medidas adotadas em todo o estado.

O comitê atua com base em princípios de transparência, responsabilidade institucional e perspectiva interseccional, respeitando a autonomia de cada órgão envolvido e promovendo a cooperação entre as instituições.

Sem criação de novas despesas

O documento destaca que a implantação do Protocolo #TodosPorElas na Educação não implica criação de novas despesas orçamentárias, as ações serão realizadas a partir da articulação de políticas já existentes, do compartilhamento de soluções institucionais e da otimização de recursos públicos disponíveis

Com isso, o Estado busca assegurar sustentabilidade e possibilidade de ampliação da política ao longo do tempo, sem depender de novos aportes financeiros

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos