MS decreta situação de emergência por incêndios florestais e seca prolongada

O governo de Mato Grosso do Sul decretou, nesta quarta-feira (15), situação de emergência em municípios afetados por incêndios florestais e estiagem severa. O decreto nesta quinta-feira (16), publicado no Diário Oficial do Estado, tem validade de 180 dias e autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais para ações de combate ao fogo e mitigação dos impactos ambientais.

A medida atinge diferentes regiões do Estado, especialmente as áreas do Pantanal Sul, Centro-Norte, Leste e Sudoeste, que vivem um dos períodos mais secos dos últimos anos. A decisão foi embasada em uma nota técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que aponta o agravamento da estiagem e o alto risco de incêndios florestais.

De acordo com o documento, os desastres foram classificados pelos códigos COBRADE 1.4.1.3.1 (incêndios em parques e áreas de preservação) e COBRADE 1.4.1.3.2 (incêndios em áreas não protegidas, com reflexos na qualidade do ar). A situação é semelhante à observada em anos de crise hídrica, com baixa umidade, altas temperaturas e vento intenso, que dificultam o controle das queimadas.

Medidas Adotadas pelo Governo

Com o decreto, o Estado poderá dispensar licitações em casos de urgência, acelerar contratações emergenciais e mobilizar voluntários para auxiliar nas ações de resposta e recuperação. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-MS) será responsável por coordenar os trabalhos.