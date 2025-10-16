Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ALERTA

MS decreta situação de emergência por incêndios florestais e seca prolongada

Medida atinge as áreas do Pantanal Sul, Centro-Norte, Leste e Sudoeste

Karina Anunciato

Decreto tem validade de 180 dias (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
Decreto tem validade de 180 dias (Foto: Reprodução/ Governo de MS)

O governo de Mato Grosso do Sul decretou, nesta quarta-feira (15), situação de emergência em municípios afetados por incêndios florestais e estiagem severa. O decreto nesta quinta-feira (16), publicado no Diário Oficial do Estado, tem validade de 180 dias e autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais para ações de combate ao fogo e mitigação dos impactos ambientais.

A medida atinge diferentes regiões do Estado, especialmente as áreas do Pantanal Sul, Centro-Norte, Leste e Sudoeste, que vivem um dos períodos mais secos dos últimos anos. A decisão foi embasada em uma nota técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que aponta o agravamento da estiagem e o alto risco de incêndios florestais.

De acordo com o documento, os desastres foram classificados pelos códigos COBRADE 1.4.1.3.1 (incêndios em parques e áreas de preservação) e COBRADE 1.4.1.3.2 (incêndios em áreas não protegidas, com reflexos na qualidade do ar). A situação é semelhante à observada em anos de crise hídrica, com baixa umidade, altas temperaturas e vento intenso, que dificultam o controle das queimadas.

Medidas Adotadas pelo Governo

Com o decreto, o Estado poderá dispensar licitações em casos de urgência, acelerar contratações emergenciais e mobilizar voluntários para auxiliar nas ações de resposta e recuperação. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-MS) será responsável por coordenar os trabalhos.

Notícias Relacionadas

Segundo o texto, as autoridades e agentes de defesa civil ficam autorizados, em caso de risco iminente, a entrar em propriedades particulares para prestar socorro ou determinar evacuação. Também poderão usar bens privados em situações de perigo público, com indenização posterior, se houver danos.

A medida se apoia na Lei Federal nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e nas portarias do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que já haviam declarado Estado de Emergência Ambiental em Mato Grosso do Sul entre março e dezembro de 2025.

Impacto e Alerta Reforçado

O decreto do governador Eduardo Riedel (PP) reforça o alerta sobre o impacto da seca e do fogo no Pantanal e em outras áreas sensíveis do Estado. Em setembro, o Cemtec já havia alertado para temperaturas acima da média histórica e umidade relativa do ar abaixo de 20% em várias regiões, condições que favorecem a propagação de incêndios.

Com a estiagem prolongada e o aumento das queimadas, o desafio agora é conter os focos ativos e reduzir os danos ambientais e à saúde da população, especialmente nas cidades que vêm enfrentando deterioração da qualidade do ar.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos