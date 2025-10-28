MS determina uso obrigatório de lista de parto seguro em todas as maternidades

Todos os hospitais de Mato Grosso do Sul que realizam partos terão que adotar, no prazo máximo de 60 dias, a Lista de Verificação para Parto Seguro (LVPS), ferramenta que busca reduzir riscos e garantir mais segurança para gestantes e recém-nascidos. A lista será obrigatória tanto em partos normais quanto cesáreas e segue modelo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A resolução publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (28) informa que a LVPS deverá acompanhar mãe e bebê desde a admissão até a alta hospitalar, funcionando como um protocolo que assegura o cumprimento das etapas essenciais do atendimento. O documento inclui quatro momentos de checagem: na entrada da paciente, antes da expulsão, logo após o nascimento e antes da alta.

Em cada uma das etapas, os profissionais precisam confirmar que os procedimentos foram executados corretamente, incluindo a administração de medicamentos, o controle de sinais vitais e os cuidados imediatos com o recém-nascido.

A norma determina que todos os profissionais envolvidos no parto sejam devidamente capacitados, com registro do treinamento e comprovação formal da qualificação. Os diretores técnicos dos hospitais ficam responsáveis por garantir a aplicação da lista, além de promover o treinamento das equipes e disponibilizar os recursos necessários para a implementação.

Caberá aos Núcleos de Segurança do Paciente a promoção de ações educativas contínuas, realizar capacitações periódicas, monitorar a conformidade do uso da lista e supervisionar o cumprimento das diretrizes nas áreas assistenciais. Também deverão acompanhar indicadores mensais de segurança, propor melhorias e elaborar relatórios com os resultados obtidos.

A resolução reforça a importância de integrar o parto seguro às políticas de saúde pública, em especial diante dos desafios para reduzir a mortalidade materna e neonatal no estado. A proposta segue orientações nacionais e internacionais de segurança do paciente, em consonância com o Programa Nacional de Segurança do Paciente e com diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Hospitais que descumprirem as determinações estarão sujeitos a sanções previstas na Lei Federal nº 6.437, que trata das infrações sanitárias no país.