MS deve fechar 2025 com produção agropecuária acima de R$ 76,3 bilhões

Mato Grosso do Sul deve encerrar o ano com o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VPB) acima de R$ 76,3 bilhões, avanço de 23,68% em relação ao resultado de setembro de 2024, quando o total ficava em R$ 61,7 bilhões. O estado sustenta a 7ª posição no ranking nacional e responde por 5,42% da produção agropecuária brasileira.

A agricultura segue à frente na geração de riqueza, responsável por 63,83% do VBP estadual, com R$ 48,71 bilhões e alta de 19,54% frente ao ano passado. A pecuária representa 36,16%, somando R$ 27,60 bilhões e crescimento anual de 31,71%.

Entre as principais culturas e atividades, a soja aparece com 34,48% do VBP de MS, seguida do rebanho bovino com 26,76%, milho com 14,42%, cana-de-açúcar com 11,63%, frango com 4,38% e suínos com 3,77%.

Safra 2025 tem expansão de área e produção

A estimativa para 2025 indica produção agrícola de 76,93 milhões de toneladas, aumento de 2,27% na comparação com outubro de 2024. A área colhida deve chegar a 7,56 milhões de hectares e subir 5,58%, com 24,74 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas.

O sorgo se destaca entre as culturas ao ampliar quase 64% da área de cultivo, passando de 84 mil para 137,8 mil hectares. Amendoim de primeira safra cresce 276% e arroz avança 42%.

O rebanho de aves soma 125 milhões de cabeças e cresce 13,13% em relação ao ano anterior. O bicho-da-seda registra 20 milhões de cabeças e leve aumento. Outras categorias do setor também avançam e retratam dinamismo na pecuária estadual.

Empregos

O setor agropecuário empregava 100.125 trabalhadores em setembro, sendo 83,09% dos postos formais eram dos setores de agricultura e a pecuária. O salário médio de admissão ficou em R$ 2.282,02. Desde janeiro de 2020, o emprego no agro cresceu 33,23% em Mato Grosso do Sul.