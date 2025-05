MS deve ter maio mais quente e seco que o restante do país

O mês de maio será diferente em Mato Grosso do Sul em comparação com o restante do Brasil. O Climatempo informa que o estado terá chuvas abaixo da média e temperaturas acima do esperado.

Outras regiões do país devem enfrentar um mês com características mais típicas de inverno. Maio não terá influência direta dos fenômenos El Niño ou La Niña e apresentará neutralidade térmica no oceano Pacífico Equatorial.

No Centro-Sul de Mato Grosso do Sul, espera-se calor intenso, com variações de temperatura nas áreas próximas à fronteira com o Paraguai e a Bolívia, causadas pela entrada de massa de ar frio polar vinda do interior do continente. Campo Grande pode registrar dias mais frios, apesar do predomínio do calor.

As chuvas devem ser escassas ao longo do mês, acompanhadas de uma queda na umidade relativa do ar. Ainda assim, há possibilidade de tempestades isoladas no Sudoeste de Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva irregulares.