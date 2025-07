MS é destaque nacional em transplante de córnea e fígado

Mato Grosso do Sul atingiu a taxa de 22,1 doadores de órgãos efetivos por milhão de população (pmp) no primeiro trimestre de 2025, número superior à média nacional de 18,3 pmp e o 6º mais alto entre todas as unidades da federação, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).

Outro destaque é o transplante de fígado – entre janeiro e março, foram realizadas 13 cirurgias de transplante de fígado no estado. Com isso, MS atingiu a marca de 17,9 transplantes hepáticos por milhão de habitantes, colocando-se em quarta posição entre todos os estados brasileiros.

O estado também registrou 113 transplantes de córnea por milhão de habitantes, número que coloca o MS na terceira colocação do ranking nacional, atrás apenas do Ceará e de São Paulo. Ao todo, foram 82 cirurgias de córnea realizadas no primeiro trimestre.

Quanto às notificações de potenciais doadores, entre janeiro e março, Mato Grosso do Sul registrou 68 casos de pessoas com morte encefálica que poderiam se tornar doadoras de órgãos. No entanto, apenas 16 dessas situações resultaram em doações efetivas, ou seja, com retirada dos órgãos para transplante, representando uma taxa de aproveitamento de 23,5%.