MS e SP se unem em pacto climático para ampliar ações de sustentabilidade e economia verde

Os governos de Mato Grosso do Sul e São Paulo firmaram um protocolo de intenções para ampliar a cooperação em sustentabilidade, mudanças climáticas e desenvolvimento regional. O acordo foi assinado, na terça-feira (4), durante o Summit Agenda SP+Verde, evento pré-COP realizado na capital paulista, com foco em políticas ambientais e economia verde.

O documento estabelece ações conjuntas em cinco eixos principais: prevenção e combate a incêndios, restauração ecológica, corredores de biodiversidade e infraestrutura verde, integração logística sustentável e governança ambiental.

Também estão previstos intercâmbios técnicos, parcerias em biocombustíveis e biometano e medidas para reduzir emissões de carbono e estimular investimentos verdes.

Cooperação Ambiental entre Mato Grosso do Sul e São Paulo

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, afirmou que o objetivo é alinhar agendas ambientais e produtivas entre os estados.

“Temos proximidade territorial e uma pauta convergente em temas como biometano, restauração e logística sustentável. Essa integração é essencial para avançar na agenda verde”, disse.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou o papel do agronegócio na transição energética.

“Agro e sustentabilidade têm tudo a ver. O produtor entendeu que, se preservar o solo e as nascentes, aumenta a produtividade e contribui para o futuro energético do país”, afirmou.

O protocolo reforça a estratégia de Mato Grosso do Sul de se consolidar como referência nacional em produção sustentável, com foco em bioeconomia, descarbonização e restauração de biomas.

Nos últimos anos, o estado ampliou a geração de energia limpa e a produção de biocombustíveis, além de integrar políticas públicas voltadas à redução de emissões e à conservação ambiental.

Summit Agenda SP+Verde e Metas Climáticas

O Summit Agenda SP+Verde, promovido pelo Governo e pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), reuniu gestores, pesquisadores e empresários para debater justiça climática, transição energética e economia circular.

O evento integra as ações preparatórias do Brasil para a próxima Conferência do Clima (COP) e busca alinhar iniciativas regionais de sustentabilidade com as metas globais de redução de emissões.