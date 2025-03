MS em Alerta: Tempestades e risco de chuvas intensas ameaçam o estado

Nesta quarta-feira (26), Mato Grosso do Sul tem 67 municípios sob alerta de tempestades, entre eles 25 municípios correm risco de enfrentar chuvas torrenciais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os ventos podem atingir os 60 quilômetros por hora (km/h), o acúmulo de chuva pode ser de 30 milímetros e há risco de queda de granizo onde houver tempestades.

Campo Grande

Campo Grande está sob o alerta de tempestades. No período da manhã, o céu fica nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Já no período da tarde e noite, a Capital pode ter pancadas de chuva acompanhadas de trovões.

A noite os ventos têm intensidade moderada, com rajadas mais intensas. A temperatura máxima pode chegar aos 30°C.

Dourados

Dourados está sob alerta de tempestades, com chuvas e ventos intensos, além da possibilidade de queda de granizo.

Durante a manhã, o céu fica nublado, com possibilidade de chuva e isolada. À tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva, com ventos fracos. A temperatura pode atingir os 32°C.

Costa Leste

No leste do estado, Três Lagoas e Aparecida do Taboado terão máxima de 34°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas previstas para a tarde e a noite e ventos fracos. De manhã, a previsão é de muitas nuvens no céu e chuvas isoladas. Paranaíba apresenta o mesmo cenário, e os termômetros atingem os 32°C nesta quarta-feira.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem os 34°C hoje e podem ter chuvas isoladas no período da manhã. A tarde e noite, pancadas de chuva estão previstas, acompanhadas de trovoadas e os ventos seguem fracos durante todos os períodos do dia.

Pedro Gomes tem o mesmo cenário, mas os termômetros podem chegar aos 33°C. Os três municípios do Norte estão sob o alerta de perigo de chuvas intensas do Inmet.

Pantanal

Corumbá e Porto Murtinho estão sob dois alertas – de tempestades e perigo de chuvas intensas. Em Corumbá, a temperatura pode atingir os 35°C, enquanto os termômetros em Porto Murtinho registram 32°C.

Ambos os municípios terão céu nublado, com chuvas isoladas no período da manhã e pancadas de chuva com trovões pela tarde e noite desta quarta-feira.