MS enfrenta pancadas de chuva intensas nesta quinta-feira

Mato Grosso do Sul tem parte do estado sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com ventos de até 60 quilômetros por hora e chuvas que podem acumular 30 milímetros. O alerta atinge alguns municípios do Leste e Pantanal sul mato-grossense, como Chapadão do Sul, Alcinópolis e Corumbá.

Campo Grande

Campo Grande pode atingir os 32°C nesta quinta-feira, com previsão de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva isoladas durante todos os períodos do dia. Os ventos têm intensidade fraca a moderada no período da manhã e noite e a tarde pode ter rajadas mais intensas.

Dourados

Dourados tem uma quinta-feira nublada acompanhada de pancadas de chuvas que ocorrem de forma isolada durante todo o dia, com ventos fracos e temperatura que pode atingir os 33°C.

Costa Leste

Os termômetros de Três Lagoas podem atingir os 34°C, enquanto Aparecida do Taboado e Paranaíba têm máxima de 33°. Os três municípios do Leste têm céu nublado pela manhã e pancadas de chuvas previstas para tarde e noite, com ventos fracos em todos os períodos do dia.

Costa Norte

No Norte do estado, Coxim atinge os 34°C, com perigo potencial de chuvas intensas, segundo o Inmet. Os ventos podem chegar aos 60 quilômetros por hora e o acúmulo de chuva de até 30 milímetros. O céu fica nublado com chuvas isoladas em todos os períodos do dia.

Sonora e Pedro Gomes têm o mesmo cenário e ambos os municípios podem registrar 33°C.

Pantanal

Corumbá também está sob o alerta de perigo potencial de chuvas intensas nesta quinta-feira, com pancadas de chuva previstas para todo o dia e pode atingir os 36°C. Em Porto Murtinho, os termômetros podem atingir os 32°C e é atingido com pancadas de chuva, mas não está sob o alerta de perigo de chuvas intensas do Inmet.