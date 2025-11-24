Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SAÚDE

MS entrega veículos para 14 municípios reforçarem vigilância contra dengue e outras arboviroses

Caminhonetes vão apoiar equipes municipais em ações de vigilância e prevenção de doenças

Fernando de Carvalho

Caminhonetes vão apoiar equipes municipais em ações de vigilância - Foto: Saul Schramm/Secom
Caminhonetes vão apoiar equipes municipais em ações de vigilância - Foto: Saul Schramm/Secom

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou, nesta segunda-feira (24), veículos para 14 municípios reforçarem as ações de vigilância em saúde. As caminhonetes serão utilizadas pelas equipes responsáveis pelo controle do Aedes aegypti, contribuindo para ampliar a resposta diante do aumento de casos de dengue, zika e chikungunya no período de chuvas.

Os veículos foram adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e começam a ser usados imediatamente pelas equipes municipais. Além de agilizar deslocamentos, o reforço melhora a capacidade operacional em áreas com maior risco de proliferação do mosquito.

A entrega integra a estratégia estadual “Vigilância em Saúde – Vetores SES”, que busca fortalecer o trabalho de campo e ampliar a prevenção ambiental. Durante a solenidade, o governador Eduardo Riedel (PP) destacou o caráter conjunto das ações.

“Cada entrega precisa ser celebrada. Essas caminhonetes já chegam para trabalhar, apoiar o combate às arboviroses, com foco na vigilância, que é onde começa o sucesso do sistema”, afirmou.

Estado soma 51 veículos exclusivos para vigilância

Com a nova remessa, o Estado passa a contabilizar 51 veículos destinados exclusivamente à vigilância em saúde, totalizando mais de R$ 11,2 milhões em investimentos.

Somente neste ano, a SES já destinou R$ 23,1 milhões para ampliar a frota usada em ações de vigilância, transporte assistencial e suporte às equipes municipais.

O secretário de Saúde, Maurício Simões, ressaltou que o reforço chega em momento crítico. Segundo ele, a combinação de calor e chuvas exige maior capacidade de resposta nos municípios. Para isso, as caminhonetes deverão apoiar mutirões, vistorias e atividades de eliminação de focos do mosquito.

Ações integradas

Riedel também reforçou a necessidade de atuação conjunta entre municípios, Estado, União e bancada federal. Para ele, a coordenação é essencial para avançar na prevenção e evitar sobrecarga do sistema.

“A atenção preventiva é o início de todo o sistema. Quando estamos alinhados no mesmo propósito, conseguimos entregar cada vez mais”, disse.

As caminhonetes já foram repassadas às secretarias municipais, responsáveis pela operação e manutenção dos veículos no dia a dia das equipes de vigilância.

*Com informações do Governo de MS

