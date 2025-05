MS está sob alerta de baixa umidade

Mato Grosso do Sul está sob alerta do Climatempo para tempo seco, com índices que variam entre 21% e 30% para umidade relativa do ar nesta quinta-feira (8), mas uma nova frente fria que avança sobre o Sul do Brasil pode romper com o bloqueio atmosférico, causando pancadas de chuva e ventanias no estado.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 33 °C nesta quinta-feira, com ventos que variam de intensidade fraca a moderada e têm rajadas mais intensas no período da tarde. O céu fica nublado, mas não há previsão de chuvas.

Dourados

Dourados tem ventos fracos durante o dia, mas, durante a tarde, podem ter intensidade moderada. O município não tem previsão de chuvas, apesar de o céu permanecer nublado. A máxima atinge 34 °C nesta quinta-feira.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 35 °C, sem previsão de chuvas. Aparecida do Taboado e Paranaíba, também na costa leste, atingem os 34 °C, com céu nublado, mas sem chuvas.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes podem atingir a máxima de 37 °C, com ventos fracos e poucas nuvens no céu.

Pantanal

Corumbá tem uma quinta-feira nublada, mas sem chuvas, e os termômetros atingem os 37 °C.

Em Porto Murtinho, a máxima prevista é de 35 °C, com ventos fracos durante a manhã e à noite e, durante a tarde, podem ter intensidade moderada. O dia também segue sem previsão de chuvas.