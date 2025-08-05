Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

MS está sob alerta de tempestades nesta terça-feira

Municípios podem enfrentar chuvas intensas e ventos fortes ao longo do dia, segundo o Inmet

Ana Lorena Franco

Ventos podem chegar a 100 km/h em alguns municípios - Foto: Arquivo RCN67
Ventos podem chegar a 100 km/h em alguns municípios - Foto: Arquivo RCN67

Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestades nesta terça-feira (5). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuvas de até 60 milímetros por hora, ventos de até 100 km/h e risco de queda de granizo em alguns municípios.

Algumas áreas do estado também estão sob alerta de perigo potencial, com previsão de chuvas acumuladas de até 30 milímetros e ventos entre 40 e 60 km/h.

Campo Grande

Em Campo Grande, a máxima é de 26°C. O dia será marcado por pancadas de chuva e ventos fracos a moderados, com trovoadas pela manhã.

Dourados e Ponta Porã

Em Dourados, a chuva e os trovões também ocorrem durante a manhã e à tarde. A temperatura máxima é de 23°C. O mesmo cenário é previsto para Ponta Porã, que registra máxima de 22°C.

Costa Leste

Três Lagoas tem chuva isolada pela manhã e ventos fracos ao longo do dia. À tarde e à noite, o céu permanece nublado. A máxima é de 29°C. Já em Aparecida do Taboado, o céu fica nublado em todos os períodos do dia, com ventos fracos e temperatura máxima de 29°C.

Costa Norte

Nos municípios de Coxim e Sonora, há pancadas de chuva com trovoadas pela manhã. Nos demais períodos do dia, o céu permanece nublado, sem previsão de chuva. A máxima em Coxim é de 30°C, e em Sonora, de 31°C.

Pantanal

Em Corumbá e Porto Murtinho, pancadas de chuva ocorrem pela manhã e à tarde. À noite, os municípios têm chuva isolada e ventos fracos. Corumbá registra máxima de 30°C e Porto Murtinho, de 26°C.

