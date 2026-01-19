Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

AGRO

MS exporta mais de 20 mil toneladas de carne suína em 2025 e projeta alta em 2026

Setor cresceu 11% no mercado externo e aposta em melhorias logísticas para ampliar competitividade

Fernando de Carvalho

Setor cresceu 11% no mercado externo - Foto: Reprodução/Governo de MS
Setor cresceu 11% no mercado externo - Foto: Reprodução/Governo de MS

A suinocultura de Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com crescimento na produção e avanço nas exportações, impulsionando a participação do Estado no mercado externo. Dados do setor indicam que MS conta atualmente com mais de 300 granjas em operação, 121 mil matrizes e abate anual superior a 3,6 milhões de suínos, além de movimentar uma cadeia que envolve grãos, genética e serviços ligados à atividade.

No comércio exterior, relatórios oficiais apontam que o Estado exportou mais de 20 mil toneladas de carne suína no acumulado de 2025, resultado que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Com isso, Mato Grosso do Sul se mantém entre os polos exportadores do país e entra em 2026 com expectativa de ampliar presença no mercado internacional.

Além do volume produzido, a cadeia também se destaca pelo impacto econômico. A estimativa apresentada pelo setor é de cerca de 32 mil empregos diretos relacionados à atividade, considerando diferentes etapas do processo produtivo.

Logística entra no radar para 2026

Para 2026, um dos pontos apontados como estratégico é o avanço de rotas de escoamento e distribuição, especialmente para atender novos destinos comerciais. O presidente da Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores (Asumas), Renato Spera, avalia que a logística deve ter peso crescente na competitividade do agronegócio local.

“A Rota Bioceânica, que está em fase final de implementação, será um divisor de águas para o agronegócio sul-matogrossense, encurtando distâncias, abrindo acesso direto a mercados asiáticos de alto potencial, reduzindo custos, tornando nossa produção ainda mais competitiva”, afirmou.

Ele acrescentou que a entidade pretende manter atuação voltada à organização do setor. “Estamos focados em fortalecer nossa cadeia com informações técnicas, apoio institucional e articulação política para que o setor cresça de forma organizada, sustentável e com maior participação no comércio global”, completou.

*Com informações da Asumasul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos