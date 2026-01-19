MS exporta mais de 20 mil toneladas de carne suína em 2025 e projeta alta em 2026

A suinocultura de Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com crescimento na produção e avanço nas exportações, impulsionando a participação do Estado no mercado externo. Dados do setor indicam que MS conta atualmente com mais de 300 granjas em operação, 121 mil matrizes e abate anual superior a 3,6 milhões de suínos, além de movimentar uma cadeia que envolve grãos, genética e serviços ligados à atividade.

No comércio exterior, relatórios oficiais apontam que o Estado exportou mais de 20 mil toneladas de carne suína no acumulado de 2025, resultado que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Com isso, Mato Grosso do Sul se mantém entre os polos exportadores do país e entra em 2026 com expectativa de ampliar presença no mercado internacional.

Além do volume produzido, a cadeia também se destaca pelo impacto econômico. A estimativa apresentada pelo setor é de cerca de 32 mil empregos diretos relacionados à atividade, considerando diferentes etapas do processo produtivo.

Logística entra no radar para 2026

Para 2026, um dos pontos apontados como estratégico é o avanço de rotas de escoamento e distribuição, especialmente para atender novos destinos comerciais. O presidente da Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores (Asumas), Renato Spera, avalia que a logística deve ter peso crescente na competitividade do agronegócio local.

“A Rota Bioceânica, que está em fase final de implementação, será um divisor de águas para o agronegócio sul-matogrossense, encurtando distâncias, abrindo acesso direto a mercados asiáticos de alto potencial, reduzindo custos, tornando nossa produção ainda mais competitiva”, afirmou.

Ele acrescentou que a entidade pretende manter atuação voltada à organização do setor. “Estamos focados em fortalecer nossa cadeia com informações técnicas, apoio institucional e articulação política para que o setor cresça de forma organizada, sustentável e com maior participação no comércio global”, completou.

*Com informações da Asumasul