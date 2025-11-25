Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Urgência

MS falha e chega ao Dia de Não Violência contra as Mulheres com mais feminicídios que em 2024

Casos recentes mostram brutalidade enquanto serviços de proteção não impedem mortes

Ana Lorena Franco

37 mulheres foram assassinadas em 2025, superando o ano anterior
37 mulheres foram assassinadas em 2025, superando o ano anterior - Reprodução/Agência Brasil

O Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres é celebrado nesta terça-feira (25), mas os números em Mato Grosso do Sul expõem um cenário de risco constante. Em 11 meses de 2025, 37 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero, ultrapassando as 35 mortes de 2024 no mesmo período. A escalada da violência ocorre enquanto a própria população feminina reconhece a falta de respeito e a insuficiência das políticas de proteção.

A lista das vítimas revela que a maioria morreu dentro de suas casas. Em praticamente todos os casos, o agressor era parceiro ou ex-parceiro, segundo o Monitor de Violência da Mulher de Mato Grosso do Sul. A lista de 37 vítimas em 2025, inclui mães, filhas, esposas e ex-companheiras.

O caso mais recente, vitimando a ex-guarda municipal de Dourados, Aliene Nunes Barbosa, de 50 anos, na madrugada de hoje, ilustra a crueldade da violência doméstica. Seu ex-marido a esfaqueou 23 vezes na frente do filho de 9 anos, evidenciando a frieza e a reincidência, visto que o agressor já possuía histórico de violência e usava tornozeleira eletrônica por violar medidas protetivas. Aline registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica. O agressor tinha medidas protetivas e monitoramento eletrônico.

A 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizado com 810 mulheres sul-mato-grossenses entre agosto e setembro de 2023, aponta que 29% das mulheres de Mato Grosso do Sul já foram alvo de violência doméstica ou familiar praticada por homens. Entre elas, 20% relataram ter sofrido agressões no último ano.

O estudo também revela a baixa percepção de respeito às mulheres no país: apenas 7% das brasileiras acreditam que são tratadas com consideração no Brasil. No entanto, em Mato Grosso do Sul esse índice é maior, alcançando 15%.

Desconhecimento sobre direitos

Mesmo conhecendo serviços como a Delegacia da Mulher, citada por 97% das entrevistadas, o desconhecimento sobre instrumentos legais persiste: 67% dizem conhecer pouco a Lei Maria da Penha e 71% sabem pouco sobre medidas protetivas. Para a maioria, a lei protege apenas em parte as vítimas.

Ter medo do agressor aparece como o principal motivo para não denunciar, seguido da dependência financeira e da falta de punição ao autor da violência. A violência começa cedo: 30% sofreram a primeira agressão antes dos 19 anos.

A luta continua

A data internacional que marca a luta contra a violência deveria servir para lembrar que cada uma dessas mortes estava previsível. Mesmo com novas políticas implantadas, como Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (Protege) e melhorias na Casa da Mulher Brasileira, os casos são frequentes.

A lista a seguir detalha cada uma das 37 mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pelo feminicídio em 2025:

  1. Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro – 29 anos
    Acusado: Renan Dantas, ex-companheiro
  2. Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro – 42 anos
    Acusado: Caio do Nascimento Pereira, ex-companheiro
  3. Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro – 28 anos
    Acusado: Wilson Garcia, marido
  4. Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro – 26 anos
    Acusado:  Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, ex-companheiro
  5. Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro – 65 anos
    Acusado: Vanderson dos Santos Carneiro, marido
  6. Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março – 41 anos
    Acusado: Jeferson Nunes Ramos, marido
  7. Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março – 30 anos
    Acusado: Venilson Albuquerque Marques, ex-companheiro
  8. Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril – 41 anos
    Acusado: Wilton de Jesus Costa, namorado
  9. Thácia Paula Ramos de Souza (Cassilândia) – 11 de maio – 39 anos
    Acusado: Andreyko Vannutty de Assis Machado, marido
  10. Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio – 35 anos
    Acusado: William Megaioli da Silva, filho do amante de Simone
  11. Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucai) – 22 de maio – 26 anos
    Acusado: Celso Irineu, marido
  12. Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio – 40 anos
    Acusado: José Robério Viana de Souza, marido
  13. Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio – 21 anos
    Acusado: João Augusto Borges de Almeida, marido
  14. Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa) – 28 de maio – 10 meses
    Acusado: João Augusto Borges de Almeida, pai
  15. Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho – 59 anos
    Acusado: Lourenço Xavier, colega de trabalho
  16. Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho – 42 anos
    Acusado: Edemar Santos Souza, ex-companheiro
  17. Rose Antonia de Paula (Costa Rica)- 27 de junho – 41 anos
    Acusado: Juliano Pinheiro de Oliveira, namorado
  18. Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados)- 3 de julho – 47 anos
    Acusado: Alfredo Henrique Oruê dos Santos, filho
  19. Juliete Vieira (Naviraí) – 25 de julho – 35 anos
    Acusado: Edivaldo Vieira, irmão
  20. Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho – 44 anos
    Acusado: Anderson Aparecido de Olanda, ex-marido
  21. Salvadora Pereira (Corumbá) – 2 de agosto – 22 anos
    Acusado:  José Cliverson Soares da Silva, marido
  22. Dahiana Ferreira Bobadilla (Bela Vista) – 8 de agosto – 24 anos
    Acusado: Dilson Ramón Frete Galeano, ex-companheiro
  23. Érica Regina Moreira Motta (Bataguassu) – 27 de agosto – 46 anos
    Acusado: Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, vizinho
  24. Dayane Garcia (Nova Alvorada do Sul) – 3 de setembro – 27 anos
    Acusado: Eberson da Silva, ex-marido
  25. Iracema Rosa da Silva (Dois Irmãos do Buriti) – 8 de setembro – 75 anos
    Acusado: Márcio J.O, genro
  26. Ana Taniely Gonzaga de Lima (Bela Vista)– 13 de setembro – 24 anos
    Acusado: Ex-companheiro
  27. Gisele da Silva Saochine (Campo Grande) – 2 de outubro – 40 anos
    Acusado:  Anderson Cylis Saochine, marido
  28. Erivelte Barbosa Lima de Souza (Paranaíba) – 10 de outubro – 48 anos
    Acusado: Adenilton José da Silva Santos, marido
  29. Andreia Ferreira (Bandeirantes) – 12 de outubro – 40 anos
    Acusado: Carlos Alberto da Silva, marido
  30. Solene Aparecida Corrêa (Três Lagoas) – 21 de outubro – 46 anos
    Acusado: Laura Rosa Gonçalves, namorada
  31. Luana Cristina Ferreira Alves (Campo Grande) – 28 de outubro – 32 anos
    Acusado: Gilson Castelan de Souza, não definido
  32. Aline Silva (Jardim) – 4 de novembro – 26 anos
    Acusado: ex-companheiro
  33. Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves (Aparecida do Taboado) – 4 de novembro – 43 anos
    Acusado: Gabriel Gonçalves Ferreira, filho
  34. Rosimeire Vieira de Oliveira (Rochedo) – 10 de novembro – 37 anos
    Acusado: Higor Thiago Santana de Almeida, ex-namorado
  35. Irailde Vieira Flores de Oliveira (Rochedo) – 10 de novembro – 83 anos (mãe de Rosimeire)
    Acusado:  Higor Thiago Santana de Almeida, ex-genro
  36. Gabrielli Oliveira dos Santos (Sonora) – 18 de novembro – 25 anos
    Acusado:  Diovane Alfredo Dique de Oliveira, marido
  37. Aliene Nunes Barbosa (Dourados) – 24 de novembro – XX – 50 anos
    Acusado: Cristian Alexandei Cabeza Henrique, ex-marido


