MS falha e chega ao Dia de Não Violência contra as Mulheres com mais feminicídios que em 2024

O Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres é celebrado nesta terça-feira (25), mas os números em Mato Grosso do Sul expõem um cenário de risco constante. Em 11 meses de 2025, 37 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero, ultrapassando as 35 mortes de 2024 no mesmo período. A escalada da violência ocorre enquanto a própria população feminina reconhece a falta de respeito e a insuficiência das políticas de proteção.
A lista das vítimas revela que a maioria morreu dentro de suas casas. Em praticamente todos os casos, o agressor era parceiro ou ex-parceiro, segundo o Monitor de Violência da Mulher de Mato Grosso do Sul. A lista de 37 vítimas em 2025, inclui mães, filhas, esposas e ex-companheiras.
O caso mais recente, vitimando a ex-guarda municipal de Dourados, Aliene Nunes Barbosa, de 50 anos, na madrugada de hoje, ilustra a crueldade da violência doméstica. Seu ex-marido a esfaqueou 23 vezes na frente do filho de 9 anos, evidenciando a frieza e a reincidência, visto que o agressor já possuía histórico de violência e usava tornozeleira eletrônica por violar medidas protetivas. Aline registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica. O agressor tinha medidas protetivas e monitoramento eletrônico.
A 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizado com 810 mulheres sul-mato-grossenses entre agosto e setembro de 2023, aponta que 29% das mulheres de Mato Grosso do Sul já foram alvo de violência doméstica ou familiar praticada por homens. Entre elas, 20% relataram ter sofrido agressões no último ano.
O estudo também revela a baixa percepção de respeito às mulheres no país: apenas 7% das brasileiras acreditam que são tratadas com consideração no Brasil. No entanto, em Mato Grosso do Sul esse índice é maior, alcançando 15%.
Desconhecimento sobre direitos
Mesmo conhecendo serviços como a Delegacia da Mulher, citada por 97% das entrevistadas, o desconhecimento sobre instrumentos legais persiste: 67% dizem conhecer pouco a Lei Maria da Penha e 71% sabem pouco sobre medidas protetivas. Para a maioria, a lei protege apenas em parte as vítimas.
Ter medo do agressor aparece como o principal motivo para não denunciar, seguido da dependência financeira e da falta de punição ao autor da violência. A violência começa cedo: 30% sofreram a primeira agressão antes dos 19 anos.
A luta continua
A data internacional que marca a luta contra a violência deveria servir para lembrar que cada uma dessas mortes estava previsível. Mesmo com novas políticas implantadas, como Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (Protege) e melhorias na Casa da Mulher Brasileira, os casos são frequentes.
A lista a seguir detalha cada uma das 37 mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pelo feminicídio em 2025:
- Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro – 29 anos
Acusado: Renan Dantas, ex-companheiro
- Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro – 42 anos
Acusado: Caio do Nascimento Pereira, ex-companheiro
- Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro – 28 anos
Acusado: Wilson Garcia, marido
- Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro – 26 anos
Acusado: Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, ex-companheiro
- Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro – 65 anos
Acusado: Vanderson dos Santos Carneiro, marido
- Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março – 41 anos
Acusado: Jeferson Nunes Ramos, marido
- Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março – 30 anos
Acusado: Venilson Albuquerque Marques, ex-companheiro
- Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril – 41 anos
Acusado: Wilton de Jesus Costa, namorado
- Thácia Paula Ramos de Souza (Cassilândia) – 11 de maio – 39 anos
Acusado: Andreyko Vannutty de Assis Machado, marido
- Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio – 35 anos
Acusado: William Megaioli da Silva, filho do amante de Simone
- Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucai) – 22 de maio – 26 anos
Acusado: Celso Irineu, marido
- Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio – 40 anos
Acusado: José Robério Viana de Souza, marido
- Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio – 21 anos
Acusado: João Augusto Borges de Almeida, marido
- Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa) – 28 de maio – 10 meses
Acusado: João Augusto Borges de Almeida, pai
- Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho – 59 anos
Acusado: Lourenço Xavier, colega de trabalho
- Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho – 42 anos
Acusado: Edemar Santos Souza, ex-companheiro
- Rose Antonia de Paula (Costa Rica)- 27 de junho – 41 anos
Acusado: Juliano Pinheiro de Oliveira, namorado
- Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados)- 3 de julho – 47 anos
Acusado: Alfredo Henrique Oruê dos Santos, filho
- Juliete Vieira (Naviraí) – 25 de julho – 35 anos
Acusado: Edivaldo Vieira, irmão
- Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho – 44 anos
Acusado: Anderson Aparecido de Olanda, ex-marido
- Salvadora Pereira (Corumbá) – 2 de agosto – 22 anos
Acusado: José Cliverson Soares da Silva, marido
- Dahiana Ferreira Bobadilla (Bela Vista) – 8 de agosto – 24 anos
Acusado: Dilson Ramón Frete Galeano, ex-companheiro
- Érica Regina Moreira Motta (Bataguassu) – 27 de agosto – 46 anos
Acusado: Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, vizinho
- Dayane Garcia (Nova Alvorada do Sul) – 3 de setembro – 27 anos
Acusado: Eberson da Silva, ex-marido
- Iracema Rosa da Silva (Dois Irmãos do Buriti) – 8 de setembro – 75 anos
Acusado: Márcio J.O, genro
- Ana Taniely Gonzaga de Lima (Bela Vista)– 13 de setembro – 24 anos
Acusado: Ex-companheiro
- Gisele da Silva Saochine (Campo Grande) – 2 de outubro – 40 anos
Acusado: Anderson Cylis Saochine, marido
- Erivelte Barbosa Lima de Souza (Paranaíba) – 10 de outubro – 48 anos
Acusado: Adenilton José da Silva Santos, marido
- Andreia Ferreira (Bandeirantes) – 12 de outubro – 40 anos
Acusado: Carlos Alberto da Silva, marido
- Solene Aparecida Corrêa (Três Lagoas) – 21 de outubro – 46 anos
Acusado: Laura Rosa Gonçalves, namorada
- Luana Cristina Ferreira Alves (Campo Grande) – 28 de outubro – 32 anos
Acusado: Gilson Castelan de Souza, não definido
- Aline Silva (Jardim) – 4 de novembro – 26 anos
Acusado: ex-companheiro
- Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves (Aparecida do Taboado) – 4 de novembro – 43 anos
Acusado: Gabriel Gonçalves Ferreira, filho
- Rosimeire Vieira de Oliveira (Rochedo) – 10 de novembro – 37 anos
Acusado: Higor Thiago Santana de Almeida, ex-namorado
- Irailde Vieira Flores de Oliveira (Rochedo) – 10 de novembro – 83 anos (mãe de Rosimeire)
Acusado: Higor Thiago Santana de Almeida, ex-genro
- Gabrielli Oliveira dos Santos (Sonora) – 18 de novembro – 25 anos
Acusado: Diovane Alfredo Dique de Oliveira, marido
- Aliene Nunes Barbosa (Dourados) – 24 de novembro – XX – 50 anos
Acusado: Cristian Alexandei Cabeza Henrique, ex-marido