MS falha e chega ao Dia de Não Violência contra as Mulheres com mais feminicídios que em 2024

O Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres é celebrado nesta terça-feira (25), mas os números em Mato Grosso do Sul expõem um cenário de risco constante. Em 11 meses de 2025, 37 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero, ultrapassando as 35 mortes de 2024 no mesmo período. A escalada da violência ocorre enquanto a própria população feminina reconhece a falta de respeito e a insuficiência das políticas de proteção.

A lista das vítimas revela que a maioria morreu dentro de suas casas. Em praticamente todos os casos, o agressor era parceiro ou ex-parceiro, segundo o Monitor de Violência da Mulher de Mato Grosso do Sul. A lista de 37 vítimas em 2025, inclui mães, filhas, esposas e ex-companheiras.

O caso mais recente, vitimando a ex-guarda municipal de Dourados, Aliene Nunes Barbosa, de 50 anos, na madrugada de hoje, ilustra a crueldade da violência doméstica. Seu ex-marido a esfaqueou 23 vezes na frente do filho de 9 anos, evidenciando a frieza e a reincidência, visto que o agressor já possuía histórico de violência e usava tornozeleira eletrônica por violar medidas protetivas. Aline registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica. O agressor tinha medidas protetivas e monitoramento eletrônico.

A 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizado com 810 mulheres sul-mato-grossenses entre agosto e setembro de 2023, aponta que 29% das mulheres de Mato Grosso do Sul já foram alvo de violência doméstica ou familiar praticada por homens. Entre elas, 20% relataram ter sofrido agressões no último ano.

O estudo também revela a baixa percepção de respeito às mulheres no país: apenas 7% das brasileiras acreditam que são tratadas com consideração no Brasil. No entanto, em Mato Grosso do Sul esse índice é maior, alcançando 15%.

Desconhecimento sobre direitos

Mesmo conhecendo serviços como a Delegacia da Mulher, citada por 97% das entrevistadas, o desconhecimento sobre instrumentos legais persiste: 67% dizem conhecer pouco a Lei Maria da Penha e 71% sabem pouco sobre medidas protetivas. Para a maioria, a lei protege apenas em parte as vítimas.

Ter medo do agressor aparece como o principal motivo para não denunciar, seguido da dependência financeira e da falta de punição ao autor da violência. A violência começa cedo: 30% sofreram a primeira agressão antes dos 19 anos.

A luta continua

A data internacional que marca a luta contra a violência deveria servir para lembrar que cada uma dessas mortes estava previsível. Mesmo com novas políticas implantadas, como Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (Protege) e melhorias na Casa da Mulher Brasileira, os casos são frequentes.

A lista a seguir detalha cada uma das 37 mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pelo feminicídio em 2025:

Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro – 29 anos

Acusado: Renan Dantas, ex-companheiro Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro – 42 anos

Acusado: Caio do Nascimento Pereira, ex-companheiro Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro – 28 anos

Acusado: Wilson Garcia, marido Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro – 26 anos

Acusado: Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, ex-companheiro Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro – 65 anos

Acusado: Vanderson dos Santos Carneiro, marido Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março – 41 anos

Acusado: Jeferson Nunes Ramos, marido Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março – 30 anos

Acusado: Venilson Albuquerque Marques, ex-companheiro Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril – 41 anos

Acusado: Wilton de Jesus Costa, namorado Thácia Paula Ramos de Souza (Cassilândia) – 11 de maio – 39 anos

Acusado: Andreyko Vannutty de Assis Machado, marido Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio – 35 anos

Acusado: William Megaioli da Silva, filho do amante de Simone Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucai) – 22 de maio – 26 anos

Acusado: Celso Irineu, marido Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio – 40 anos

Acusado: José Robério Viana de Souza, marido Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio – 21 anos

Acusado: João Augusto Borges de Almeida, marido Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa) – 28 de maio – 10 meses

Acusado: João Augusto Borges de Almeida, pai Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho – 59 anos

Acusado: Lourenço Xavier, colega de trabalho Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho – 42 anos

Acusado: Edemar Santos Souza, ex-companheiro Rose Antonia de Paula (Costa Rica)- 27 de junho – 41 anos

Acusado: Juliano Pinheiro de Oliveira, namorado Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados)- 3 de julho – 47 anos

Acusado: Alfredo Henrique Oruê dos Santos, filho Juliete Vieira (Naviraí) – 25 de julho – 35 anos

Acusado: Edivaldo Vieira, irmão Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho – 44 anos

Acusado: Anderson Aparecido de Olanda, ex-marido Salvadora Pereira (Corumbá) – 2 de agosto – 22 anos

Acusado: José Cliverson Soares da Silva, marido Dahiana Ferreira Bobadilla (Bela Vista) – 8 de agosto – 24 anos

Acusado: Dilson Ramón Frete Galeano, ex-companheiro Érica Regina Moreira Motta (Bataguassu) – 27 de agosto – 46 anos

Acusado: Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, vizinho Dayane Garcia (Nova Alvorada do Sul) – 3 de setembro – 27 anos

Acusado: Eberson da Silva, ex-marido Iracema Rosa da Silva (Dois Irmãos do Buriti) – 8 de setembro – 75 anos

Acusado: Márcio J.O, genro Ana Taniely Gonzaga de Lima (Bela Vista)– 13 de setembro – 24 anos

Acusado: Ex-companheiro Gisele da Silva Saochine (Campo Grande) – 2 de outubro – 40 anos

Acusado: Anderson Cylis Saochine, marido Erivelte Barbosa Lima de Souza (Paranaíba) – 10 de outubro – 48 anos

Acusado: Adenilton José da Silva Santos, marido Andreia Ferreira (Bandeirantes) – 12 de outubro – 40 anos

Acusado: Carlos Alberto da Silva, marido Solene Aparecida Corrêa (Três Lagoas) – 21 de outubro – 46 anos

Acusado: Laura Rosa Gonçalves, namorada Luana Cristina Ferreira Alves (Campo Grande) – 28 de outubro – 32 anos

Acusado: Gilson Castelan de Souza, não definido Aline Silva (Jardim) – 4 de novembro – 26 anos

Acusado: ex-companheiro Mara Aparecida do Nascimento Gonçalves (Aparecida do Taboado) – 4 de novembro – 43 anos

Acusado: Gabriel Gonçalves Ferreira, filho Rosimeire Vieira de Oliveira (Rochedo) – 10 de novembro – 37 anos

Acusado: Higor Thiago Santana de Almeida, ex-namorado Irailde Vieira Flores de Oliveira (Rochedo) – 10 de novembro – 83 anos (mãe de Rosimeire)

Acusado: Higor Thiago Santana de Almeida, ex-genro Gabrielli Oliveira dos Santos (Sonora) – 18 de novembro – 25 anos

Acusado: Diovane Alfredo Dique de Oliveira, marido Aliene Nunes Barbosa (Dourados) – 24 de novembro – XX – 50 anos

Acusado: Cristian Alexandei Cabeza Henrique, ex-marido



