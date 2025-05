MS foi responsável por 16% dos empregos formais gerados no Centro-Oeste em março

Mato Grosso do Sul fechou o mês de março com saldo positivo na geração de empregos formais, com a abertura de 1.114 postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O número representa 16% de todas as vagas criadas na região Centro-Oeste no período, que somou 6.962 novos empregos.

Entre os vizinhos da região, Goiás liderou com folga a geração de empregos formais no mês, com saldo de 6.340 vagas, seguido pelo Distrito Federal (+3.052). Já o estado de Mato Grosso foi na contramão e encerrou março com saldo negativo de -3.544 postos.

Apesar do resultado modesto em relação ao total nacional — que teve saldo de 71.576 novas vagas em março —, o desempenho sul-mato-grossense segue alinhado com a média da região, que apresentou crescimento de 0,16% no número de vínculos formais, exatamente a mesma variação registrada no estado.

No recorte por setores econômicos, os destaques positivos em Mato Grosso do Sul foram os segmentos de serviços e construção civil, seguindo tendência nacional. Por outro lado, a agropecuária e o comércio registraram desempenho negativo, com mais demissões do que admissões.

Ainda segundo o levantamento, o salário médio de admissão no estado foi de R$ 2.048,44 — o segundo menor entre os quatro estados do Centro-Oeste. O valor é inferior à média regional, que ficou em R$ 2.105,94, e também abaixo da média nacional, de R$ 2.225,17.