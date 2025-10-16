MS ganha Samu Veterinário para atendimento emergencial de animais silvestres

Mato Grosso do Sul passa a contar com um trailer totalmente equipado para atendimento emergencial de animais silvestres vítimas de incêndios, atropelamentos e outras catástrofes. O Samu Veterinário permite que aves, répteis e mamíferos recebam socorro imediatamente no local, com tubos de oxigênio, sedativos, anestésicos, curativos, macas e equipamentos de imobilização, ou sejam estabilizados para transporte seguro até o Hospital Ayty, em Campo Grande.

O equipamento custou R$ 400 mil e ficará à disposição das equipes do Cras e do Gretap e terá atuação prioritária no Pantanal, região que concentra a maior parte da fauna do estado, incluindo espécies ameaçadas de extinção.

Entre janeiro e setembro de 2025, o Hospital Ayty do Cras recebeu 1.676 animais. Destes, cerca de 300 permanecem em reabilitação e aproximadamente 800 já foram devolvidos à natureza em boas condições de saúde.

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, ressaltou a complexidade da biodiversidade em Mato Grosso do Sul, que reúne quatro biomas diferentes: Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e um trecho do Chaco. “O Ibama não está sozinho. Temos parcerias importantes com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), com o Governo do Estado”, acrescentou, com ênfase na garantia da resposta rápida a incêndios e emergências ambientais na região.

A coordenadora do Cras, Aline Duarte, afirmou que o Samu Veterinário terá papel estratégico no resgate de animais feridos. “Quando o animal recebe atendimento no local, logo após o ferimento, a chance de sobrevivência aumenta muito. O período e as circunstâncias de um transporte longo até Campo Grande estressa muito o animal, o que compromete seu restabelecimento”.

A entrega do equipamento contou ainda com a presença da superintendente regional do Ibama, Joanice Battilani, e da diretora de Desenvolvimento do Imasul, Thaís Caramori, que reforçaram o compromisso com a conservação da fauna e a proteção ambiental

*Com informações e imagens da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc)