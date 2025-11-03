Governo reúne bancada federal e lideranças da Capital para definir obras para 2026

Na manhã desta segunda (3), Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande e parlamentares da bancada federal se reuniram na Governadoria para alinhar prioridades de investimentos públicos. Eles também discutiram projetos estratégicos de Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes o governador Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina (PP) e a prefeita Adriane Lopes (PP). Além deles, estavam deputados federais e secretários estaduais.
Ao longo do encontro, foram discutidos o arranjo das emendas de 2026 e o andamento de obras como o contorno de Três Lagoas. Também discutiram a BR-262 e a BR-419.
Foram apresentados pelo Executivo estadual projetos de interesse de MS e foi alinhado com a bancada o encaminhamento técnico-político para priorização de recursos.
Segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, a discussão ocorreu com “harmonia e respeito”. Eles miram resultados práticos que melhorem a vida das pessoas.
Em seguida, o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) reforçou o calendário: até o fim do mês, a bancada pretende fechar a lista de projetos contemplados.
“Nos próximos dez dias, temos que ter tudo definido”, afirmou. Além disso, o grupo tratou do andamento das frentes já em execução, com foco em cronogramas, etapas de liberação e coordenação entre Estado e União.
Estaviram presentes os deputados federais Camila Jara (PT), Geraldo Resende (PSDB) e Luís Ovando (PP) e Rodolfo Nogueira (PL). Também havia representante de Vander Loubet (PT), que ainda se recupera de uma cirurgia na próstata.
Pelo Governo do Estado, os secretários Guilherme Alcântara, Maurício Simões, Waldemir Moka e Walter Carneiro; pela Prefeitura, Ulysses Rocha (Governo) e Marcelo Miglioli (Infraestrutura) completaram o grupo.
Alinhamento Estratégico e Prioridades de Investimentos
No balanço político, a equipe estadual sustenta que o alinhamento antecipado das emendas de 2026 reduz ruídos. Ele acelera liberações e organiza prioridades em torno de segurança viária, logística e mobilidade regional. Por fim, interlocutores destacam que a integração de agendas entre Governo, Prefeitura e bancada tende a aumentar a previsibilidade de obras. Além disso, ela aumenta a capilaridade dos investimentos nos municípios.
