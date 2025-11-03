Governo reúne bancada federal e lideranças da Capital para definir obras para 2026

Na manhã desta segunda (3), Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande e parlamentares da bancada federal se reuniram na Governadoria para alinhar prioridades de investimentos públicos. Eles também discutiram projetos estratégicos de Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes o governador Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina (PP) e a prefeita Adriane Lopes (PP). Além deles, estavam deputados federais e secretários estaduais.

Ao longo do encontro, foram discutidos o arranjo das emendas de 2026 e o andamento de obras como o contorno de Três Lagoas. Também discutiram a BR-262 e a BR-419.

Foram apresentados pelo Executivo estadual projetos de interesse de MS e foi alinhado com a bancada o encaminhamento técnico-político para priorização de recursos.

Segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, a discussão ocorreu com “harmonia e respeito”. Eles miram resultados práticos que melhorem a vida das pessoas.

Em seguida, o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) reforçou o calendário: até o fim do mês, a bancada pretende fechar a lista de projetos contemplados.