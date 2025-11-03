Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

BANCADA FEDERAL

Governo reúne bancada federal e lideranças da Capital para definir obras para 2026

Governo, prefeitura e bancada alinham investimentos públicos e obras como BR-262, BR-419 e contorno de Três Lagoas.

Adriano Hany

Autoridades reunidas na Governadoria em Campo Grande discutindo prioridades de investimentos públicos.
Reunião na Governadoria alinha emendas de 2026 e obras como BR-262, BR-419 e contorno de Três Lagoas.

Na manhã desta segunda (3), Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande e parlamentares da bancada federal se reuniram na Governadoria para alinhar prioridades de investimentos públicos. Eles também discutiram projetos estratégicos de Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes o governador Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina (PP) e a prefeita Adriane Lopes (PP). Além deles, estavam deputados federais e secretários estaduais.

Ao longo do encontro, foram discutidos o arranjo das emendas de 2026 e o andamento de obras como o contorno de Três Lagoas. Também discutiram a BR-262 e a BR-419.

Foram apresentados pelo Executivo estadual projetos de interesse de MS e foi alinhado com a bancada o encaminhamento técnico-político para priorização de recursos.

Segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, a discussão ocorreu com “harmonia e respeito”. Eles miram resultados práticos que melhorem a vida das pessoas.

Em seguida, o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) reforçou o calendário: até o fim do mês, a bancada pretende fechar a lista de projetos contemplados.

Notícias Relacionadas

“Nos próximos dez dias, temos que ter tudo definido”, afirmou. Além disso, o grupo tratou do andamento das frentes já em execução, com foco em cronogramas, etapas de liberação e coordenação entre Estado e União.

Estaviram presentes os deputados federais Camila Jara (PT), Geraldo Resende (PSDB) e Luís Ovando (PP) e Rodolfo Nogueira (PL). Também havia representante de Vander Loubet (PT), que ainda se recupera de uma cirurgia na próstata.

Pelo Governo do Estado, os secretários Guilherme Alcântara, Maurício Simões, Waldemir Moka e Walter Carneiro; pela Prefeitura, Ulysses Rocha (Governo) e Marcelo Miglioli (Infraestrutura) completaram o grupo.

Alinhamento Estratégico e Prioridades de Investimentos

No balanço político, a equipe estadual sustenta que o alinhamento antecipado das emendas de 2026 reduz ruídos. Ele acelera liberações e organiza prioridades em torno de segurança viária, logística e mobilidade regional. Por fim, interlocutores destacam que a integração de agendas entre Governo, Prefeitura e bancada tende a aumentar a previsibilidade de obras. Além disso, ela aumenta a capilaridade dos investimentos nos municípios.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos