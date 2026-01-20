MS investe R$ 2,3 milhões em uniformes e veículos escolares

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul formalizou investimentos que somam R$ 2,3 milhões para a compra de uniformes escolares e a manutenção do serviço de locação de veículos de sua frota. As medidas consolidam o planejamento operacional da secretaria e organizam as entregas que antecedem a volta às aulas no estado.

Investimento em vestuário

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul destinou R$ 1,57 milhão para a aquisição de novos uniformes escolares destinados aos alunos da rede pública de ensino. O processo administrativo detalha que o atendimento se concentra no ensino fundamental e segue as especificações técnicas definidas pela própria secretaria.

A vigência do contrato alcança doze meses a partir da data de assinatura e permite prorrogações futuras conforme os limites da lei de licitações. Os recursos para o pagamento do material saem da fonte destinada especificamente ao ensino fundamental dentro do orçamento do Tesouro Estadual.

Logística e transporte

Além do investimento em vestuário, a administração estadual garantiu a continuidade dos serviços de transporte com a prorrogação de um contrato corporativo de locação de veículos. O termo aditivo assinado com a empresa Localiza Fleet S.A. mantém a estrutura logística necessária para as atividades da secretaria. Este ajuste contratual envolve o montante de R$ 751.488 para assegurar a disponibilidade da frota oficial.

A manutenção deste serviço de locação faz parte de uma estratégia de gestão que utiliza contratos corporativos para atender múltiplos setores do governo. O novo período de validade para o uso dos veículos se estende até janeiro de 2027 e reforça a mobilidade das equipes técnicas e administrativas. A medida busca evitar interrupções nos deslocamentos essenciais para a fiscalização e suporte das escolas em todo o estado.