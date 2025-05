MS lança licitações para obras em batalhão da PM em Jardim e sede da Jucems na Capital

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou dois novos editais de licitação que somam quase R$ 7 milhões em investimentos públicos. As obras incluem a conclusão do Batalhão da Polícia Militar no município de Jardim e a reforma da sede da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), em Campo Grande.

A primeira concorrência eletrônica tem como objeto a retomada e finalização da construção do batalhão da PM em Jardim, cidade a 239 quilômetros da Capital. A sessão está agendada para o dia 30 de maio, às 8h30, com valor estimado de R$ 3.508.590,04.

O batalhão deve reforçar a estrutura de segurança pública no município e atender tanto a população local quanto quem transita pela região.

Já a segunda licitação prevê a modernização da sede da Jucems, localizada em Campo Grande. O edital estabelece um orçamento de R$ 3.419.973,45 e tem sessão marcada para 2 de junho, também às 8h30.

A obra inclui adequações estruturais com foco na digitalização e no aprimoramento do atendimento ao público.

Os interessados em participar das concorrências podem acessar os editais e anexos por meio do site oficial da Agesul e também no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul