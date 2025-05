MS lança nova rota e marca de aviturismo em evento internacional de observação de aves

Entre os dias 16 e 18 de maio, Mato Grosso do Sul participa do Avistar Brasil 2025, considerado o principal evento de turismo de observação de aves da América Latina. A feira será realizada no Jardim Botânico de São Paulo e reunirá representantes de destinos turísticos, operadoras, pousadas e instituições voltadas à conservação da natureza.

A presença sul-mato-grossense no encontro busca ampliar a visibilidade do estado no segmento conhecido como aviturismo, além de atrair parcerias com observadores profissionais e operadores internacionais especializados em ecoturismo.

Uma delegação formada por mais de 20 empresários do setor participa das atividades, com apoio do Sebrae regional.

Entre os destaques apresentados por Mato Grosso do Sul está o lançamento da Rota de Observação do Cerrado, que inclui atrativos naturais e arqueológicos nos municípios de Costa Rica e Alcinópolis.

Na lista estão unidades como o Parque Nacional das Emas, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e o Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, além de áreas com arte rupestre no Templo dos Pilares e na Serra do Bom Jardim.

Além da nova rota, será apresentada a identidade visual “Isto é Mato Grosso do Sul – Aviturismo” e uma página oficial dedicada ao tema, com informações sobre biomas, espécies e roteiros para viajantes interessados em turismo de natureza.

Durante o evento, a delegação participa de rodadas de negócios com compradores internacionais e demonstrações de tecnologias de apoio ao setor, incluindo uma ferramenta de inteligência artificial que identifica espécies de aves por QR Code — desenvolvida no próprio estado.

A aposta no turismo de observação de aves vem em um momento de crescimento mundial do segmento, impulsionado por viajantes em busca de experiências sustentáveis.

Mato Grosso do Sul reúne quatro biomas (Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Chaco) e abriga mais de 670 espécies catalogadas, o que representa cerca de 35% da avifauna brasileira.

O Avistar Brasil, em sua 18ª edição, é considerado uma das principais vitrines do birdwatching no continente e reúne não apenas destinos turísticos, mas também pesquisadores, fotógrafos e ambientalistas. A programação completa pode ser consultada em www.avistarbrasil.com.br.

*Com informações do Governo de MS