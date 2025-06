MS lança o programa "Envelhecer é Legal" para valorizar a pessoa idosa

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou, nesta segunda-feira (2), o Programa Estadual “Envelhecer é Legal”. A ação marca o início do Junho Prata, mês dedicado à conscientização e valorização da pessoa idosa, e busca combater o idadismo, preconceito que afeta aqueles que envelhecem.

Com a proposta de promover uma mudança na forma como a sociedade lida com o envelhecimento, o programa visa aumentar a conscientização sobre a importância de tratar a pessoa idosa com respeito e dignidade.

A Secretaria de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva, destacou que a iniciativa reforça o compromisso com a criação de uma sociedade mais inclusiva para todas as idades.

“Envelhecer é um direito. Com esse programa, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a dignidade e o respeito às pessoas idosas”, afirmou a secretária.

Principais eixos do programa

O programa “Envelhecer é Legal” tem três pilares principais:

Marco normativo e institucional: Tem como objetivo fortalecer as políticas públicas contra a discriminação etária. Educação e sensibilização: Desenvolver ações educativas para desconstruir preconceitos sobre a velhice e promover a solidariedade entre as gerações. Convivência intergeracional e protagonismo: Estimular a participação ativa dos idosos e incentivar o diálogo entre as gerações.

Colaboração de diversos setores

O programa será coordenado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa e contará com a colaboração de outras secretarias, municípios, universidades, sociedade civil e o setor privado.

A ideia é garantir uma ação descentralizada, atingindo diferentes regiões do Estado e promovendo a integração entre diferentes setores da sociedade.

A subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa, , ressaltou a rapidez com que a população de MS está envelhecendo e destacou a importância do programa para garantir o direito dos idosos de envelhecerem com saúde, segurança e bem-estar.

“O envelhecimento não é o mesmo para todos, e nosso trabalho visa garantir qualidade de vida para a população idosa”, afirmou.

Junho Prata: Reflexão sobre a velhice

O tema deste ano da campanha Junho Prata é “Fortalecendo Laços: Saberes e Práticas Intergeracionais no Enfrentamento à Violência contra as Pessoas Idosas”. A proposta é fortalecer os vínculos entre diferentes faixas etárias, promovendo o respeito e a colaboração mútua.

*Com informações do Governo de MS