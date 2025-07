MS lança painel integrado de brucelose para humanos e animais

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou neste mês o Painel Brucelose, uma plataforma interativa inédita no país voltada ao monitoramento integrado da brucelose em humanos e animais. A iniciativa reforça o compromisso estadual com a vigilância em saúde. Além disso, promove a abordagem de Saúde Única, que integra ações entre os setores humano, animal e ambiental.

O painel está disponível ao público e permite o acompanhamento detalhado de casos notificados da doença, incluindo localização e período. A ferramenta, ao cruzar dados de diferentes sistemas, qualifica a tomada de decisões e facilita intervenções estratégicas.

Segundo a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, a integração das informações representa um avanço importante.

“Conseguimos identificar áreas prioritárias e promover ações conjuntas de prevenção e controle. É um passo decisivo para fortalecer nossa resposta frente à brucelose”, afirmou.

A coordenadora da Iagro, Daniela Cazola, destacou que o painel oferece uma visão ampliada da situação nos rebanhos. Isso contribui para o controle da doença no setor agropecuário. “Reunir dados humanos e animais em um único ambiente potencializa a eficiência das ações.”

Jacqueline Romero, gerente técnica da SES, alertou sobre os riscos da brucelose para a população. “É uma zoonose relevante que pode causar sérias complicações e impactar o sistema de saúde. Com essa ferramenta, ampliamos nossa capacidade de resposta rápida.”

Painel Brucelose: Monitoramento e Saúde Integrada

A criação do painel foi coordenada pela SES, com apoio da Iagro, e envolveu setores de tecnologia, saúde ambiental e saúde única. A expectativa é que novos painéis sejam desenvolvidos com o mesmo modelo, abrangendo outras doenças de impacto no estado. O endereço de acesso ao portal é o https://paineispublicos.saude.ms.gov.br/extensions/brucelose/brucelose.html

A medida está inserida no esforço contínuo do governo estadual em promover estratégias de saúde pública integradas. Essas estratégias garantem tanto o bem-estar da população quanto a sustentabilidade do agronegócio.