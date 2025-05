MS lança programa que paga creche para mães solo do Mais Social

Mães “solo” de crianças de até 3 anos, 11 meses e 29 dias que recebem o Mais Social podem realizar a inscrição no programa Criança na Creche.

O auxílio, no valor de R$ 600 por criança, é oferecido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). As mães não biológicas também podem receber o benefício.

A inscrição deve ser feita na sede do programa. As mães devem levar:

Documentos que comprovem a matrícula da criança, de 3 em 3 meses, em Centros de Educação Infantil;

Estar inscritas no Cadastro Único;

Possuir renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo;

Comprovante de vínculo empregatício ou titularidade de microempresa.

Além disso, as mães que estiverem frequentando o ensino regular ou EJA (Educação de Jovens e Adultos) recebem acréscimo de R$ 300 por mês.

O Programa Criança na Creche não pode ser acumulado com qualquer outro benefício social financeiro, com exceção do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e do Mais Social.

Em Campo Grande, a sede do programa — Sumais (Superintendência do Programa Mais Social) — fica na Rua Barão de Ladário, 85, na Vila Sobrinho. O telefone de contato é (67) 3368-9000.