MS lidera apreensões de cocaína em rodovias federais no primeiro semestre de 2025

Mato Grosso do Sul foi o estado com maior quantidade de cocaína apreendida nas rodovias federais no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, foram retirados de circulação 8.358 quilos da droga, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O total representa parte das 24,9 toneladas apreendidas em todo o país no período, volume 18,89% maior que o registrado no mesmo semestre de 2024, quando foram apreendidos 21 toneladas.

No ranking das rodovias com mais apreensões, a BR-262, que corta Mato Grosso do Sul, lidera com 4,4 toneladas da droga. A BR-267, também no estado, aparece em quinto lugar, com 1,1 tonelada.

Ambas são rotas utilizadas por organizações criminosas para o transporte de cocaína vinda de países vizinhos.

Além de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná aparecem na sequência entre os estados com maior volume de apreensões. No semestre, 831 pessoas foram presas em flagrante por transporte de cocaína nas rodovias federais.

As apreensões refletem a importância das rodovias sul-mato-grossenses no combate ao tráfico internacional de drogas, já que o estado faz fronteira com Paraguai e Bolívia, principais países de origem do entorpecente destinado ao Brasil e a outros mercados.

*Com informações da PRF