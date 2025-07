MS lidera crescimento na movimentação de terminais privados com alta de até 294%

Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), os Terminais de Uso Privado (TUPs) localizados Mato Grosso do Sul movimentaram volumes recordes de cargas, impulsionados principalmente pela utilização das hidrovias. Os princiapais destaques são o terminal Vetorial Logística, que teve alta de 216%, e o Granel Ladário, com crescimento de 294,3%.

Localizados nos municípios de Ladário e Corumbá, às margens do Rio Paraguai, os TUPs de MS integram o Tramo Sul da Hidrovia Paraguai-Paraná, corredor estratégico para o escoamento de commodities de minério de ferro, soja, produtos siderúrgicos e minerais não metálicos e conecta o Pantanal brasileiro ao oceano Atlântico

O Vetorial Logística registrou alta de 216%, com destaque para ferro fundido, ferro e aço (+347,4%) e minérios, escórias e cinzas (+211,6%).

registrou alta de 216%, com destaque para ferro fundido, ferro e aço (+347,4%) e minérios, escórias e cinzas (+211,6%). Já o Granel Ladário movimentou 372,4% a mais em minério de ferro e teve aumento de 224,8% nas cargas de terra e pedras.

movimentou 372,4% a mais em minério de ferro e teve aumento de 224,8% nas cargas de terra e pedras. O Itahum Terminal, também no estado, teve elevação de 163,3%, com destaque para a soja, cuja movimentação cresceu 263,28%.

Investimentos

Além do bom desempenho nos terminais, a região foi contemplada no pacote de R$ 4,7 bilhões anunciado pelo Ministério de Portos e Aeroportos em 9 de julho, voltado à modernização da infraestrutura portuária nacional. No Centro-Oeste, o município de Cáceres (MT) receberá R$ 15,8 milhões para melhorias em um porto às margens do Rio Paraguai, reforçando a integração da logística hidroviária que também beneficia MS.

A posição estratégica dos terminais privados de Mato Grosso do Sul, com acesso direto à Hidrovia Paraguai-Paraná, viabiliza o escoamento eficiente de grãos e minérios para diferentes regiões do país. Commodities como soja e milho seguem em direção aos portos do Arco Norte, como o de Itaqui (MA), enquanto cargas minerais têm como destino os portos de Itaguaí (RJ) e Tubarão (ES), conectados por corredores multimodais.

O fortalecimento dessa infraestrutura logística reafirma o papel das hidrovias na integração nacional, na redução de custos de transporte e no aumento da competitividade da produção agroindustrial e mineral do Centro-Oeste.

*Com informações do GovBR