MS lidera destinação de imóveis da União

A Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em Mato Grosso do Sul afirma ter destinado cerca de R$ 300 milhões em imóveis federais entre 2023 e 2025, com foco em moradia popular, equipamentos públicos e regularização de áreas da União em diferentes regiões do Estado.

O balanço foi apresentado pelo superintendente Tiago Resende Botelho, em entrevista à Massa FM. Segundo ele, o volume médio de investimentos gira em torno de R$ 100 milhões por ano, a partir da destinação de patrimônios que já pertenciam à União, mas que estavam sem uso definido.

Entre as principais ações, Botelho destaca a construção de mais de 3 mil moradias populares em áreas federais por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Também foram destinados imóveis para equipamentos públicos, como a Casa da Mulher Brasileira, em Corumbá, escolas em tempo integral, fóruns e espaços para universidades federais.

“O patrimônio já existia. O que fizemos foi identificar, regularizar e dar uma destinação social”, afirmou o superintendente.

Atuação da SPU e Regularização de Áreas

De acordo com Botelho, a atuação da SPU inclui desde bens naturais — como os rios Paraguai e Paraná e áreas no Pantanal — até terrenos e prédios urbanos. Um dos focos recentes tem sido a regularização de áreas oriundas da antiga rede ferroviária federal, que passam do DNIT para a gestão da União.

Em Três Lagoas, segundo ele, foi regularizada uma extensa área ocupada por prédios públicos, o que evitou uma dívida estimada em R$ 80 milhões do município com a União. Em Dourados, um imóvel avaliado em quase R$ 1 milhão foi destinado à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Liderança em Destinação de Imóveis e Pré-Candidatura

Botelho afirma que o Mato Grosso do Sul lidera um ranking nacional de destinação de imóveis federais a estados e municípios. Ele atribui o resultado à atuação direta no interior. “Eu não espero o prefeito vir até a superintendência. Eu vou até os municípios, independentemente de partido”, disse.

Além do balanço administrativo, o superintendente confirmou que é pré-candidato a deputado estadual em 2026 pelo Partido dos Trabalhadores. Professor da UFGD, Botelho afirma que pretende levar para a Assembleia Legislativa pautas ligadas à educação e ao desenvolvimento do interior do Estado.

