MS lidera ranking nacional de vacinação após aplicar mais de 2,5 milhões de doses

Mato Grosso do Sul alcançou o primeiro lugar no ranking nacional de imunização em 2025 após aplicar mais de 2,5 milhões de doses de vacinas em todo o estado, resultado que garantiu nota máxima no Ranking de Competitividade dos Estados e colocou o estado 12 posições acima do desempenho registrado em 2023, conforme levantamento divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

O avanço expressivo reflete a ampliação da cobertura vacinal em diferentes faixas etárias e a consolidação de estratégias que permitiram ao estado atingir indicadores acima das metas nacionais, com destaque para a vacinação infantil, campanhas sazonais e ampliação do acesso a imunizantes considerados estratégicos para o controle de doenças.

Entre os principais indicadores estão coberturas superiores a 100% em vacinas como BCG e hepatite B, além de índices elevados para pneumocócica, rotavírus e tríplice viral, enquanto a campanha contra a Influenza ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas, com mais de 400 mil destinadas a grupos prioritários como crianças, gestantes e idosos.

O desempenho também inclui a aplicação de mais de 200 mil doses da vacina contra a dengue, com cumprimento integral da meta em 23 municípios, a introdução da dose zero contra o sarampo, a ampliação da oferta da meningocócica ACWY como reforço aos 12 meses e a extensão da vacinação contra o HPV para jovens e adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados, além do registro de dez anos sem casos humanos de febre amarela no estado.

Avanços na imunização

Os dados utilizados no levantamento têm como base registros da Rede Nacional de Dados em Saúde, com informações consolidadas até 1º de outubro de 2025, e indicam avanço consistente na política de imunização adotada em Mato Grosso do Sul.

Outro fator que contribuiu para o resultado foi a intensificação das ações em ambiente escolar, que ampliaram o alcance da vacinação entre crianças e adolescentes, estratégia que no primeiro semestre de 2025 permitiu a aplicação de mais de 122 mil doses em estudantes da rede pública e privada.

A coordenação das ações ocorre no âmbito da política estadual de saúde, executada pela Secretaria de Estado de Saúde, com participação dos municípios e apoio do Governo Federal, posicionando Mato Grosso do Sul como referência nacional em cobertura vacinal e prevenção de doenças.