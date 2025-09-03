MS oferece 1.250 bolsas de iniciação científica para estudantes e professores da rede pública

Estudantes e professores de escolas públicas estaduais e federais de Mato Grosso do Sul podem concorrer a 1.250 bolsas de estudo voltadas para iniciação científica e tecnológica. As inscrições para o Pictec (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica), programa que fomenta ciência, tecnologia e inovação, seguem abertas até 26 de setembro e garantem apoio financeiro por 12 meses.

Nesta edição, estão previstos R$ 7,2 milhões em investimentos, com mil bolsas de R$ 400 destinadas a estudantes e 250 de R$ 800 para professores-orientadores. Criado em 2021 pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), o programa já contemplou mais de 2,4 mil bolsistas e envolveu 500 projetos de pesquisa espalhados por todas as regiões do estado.

As propostas devem ser apresentadas por professores da Rede Estadual de Ensino, do Colégio Militar e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e cada orientador poderá indicar até quatro alunos matriculados no ensino médio ou técnico integrado após a aprovação do projeto.

As pesquisas precisam ser inéditas e estar inseridas em uma das áreas temáticas do edital, que abrange agronegócio, bioeconomia, biotecnologia, cidades inteligentes, energias renováveis, biodiversidade, saúde animal, saúde humana e tecnologias sociais e assistivas.

O edital e seleção estão disponíveis no site da Fundect e o prazo para submissão vai até as 17h do dia 26 de setembro no sistema SigFundect. O resultado final deve ser publicado em dezembro, com bolsas válidas de abril de 2026 a março de 2027.