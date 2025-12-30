Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

REGULARIZAÇÃO FISCAL

MS prorroga prazos do Refis 2025; adesão e pagamento vão até janeiro de 2026

Gabriela Porto

Contribuintes têm até janeiro de 2026 para adesão e pagamento. - Foto: Divulgação.
Contribuintes têm até janeiro de 2026 para adesão e pagamento. - Foto: Divulgação.

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (30) o Decreto nº 16.721, de 29 de dezembro de 2025, que prorroga os prazos de adesão, requerimento e pagamento do Refis 2025, programa estadual de regularização de débitos instituído pela Lei nº 6.495/2025 e regulamentado pelo Decreto nº 16.691/2025.

A medida amplia o calendário de regularização fiscal sem alterar as regras estruturais do programa, incluindo percentuais de desconto, modalidades de parcelamento e critérios de consolidação dos débitos.

Segundo o Executivo estadual, a prorrogação busca ampliar a adesão dos contribuintes, garantir maior previsibilidade no encerramento do exercício fiscal e reforçar a segurança jurídica do programa, mantendo o desenho aprovado pelo Legislativo.

Prazos do Refis Geral

No caso do Refis Geral, que contempla a liquidação de débitos de ICMS com redução de multas e juros, o novo decreto estende tanto o prazo para adesão quanto o prazo para pagamento.

Os contribuintes passam a ter até 30 de janeiro de 2026 para apresentar o requerimento de adesão e para efetuar o pagamento à vista ou da primeira parcela, conforme a modalidade escolhida.

Na redação original da Lei nº 6.495, esses prazos se encerravam em 30 de dezembro de 2025, o que representa uma prorrogação de um mês, sem alteração das condições financeiras do programa.

Notícias Relacionadas

Parcelamentos vinculados a ACT, NOT-CRD e Fundersul

O decreto também redefine o calendário para novos prazos de pagamento ou parcelamento de créditos vinculados a ACT, NOT-CRD e Fundersul, previstos nos artigos 7º, 8º e 9º da Lei nº 6.495.

Nesses casos, o prazo para apresentação dos requerimentos foi estendido para 15 de janeiro de 2026, enquanto o pagamento à vista ou da primeira parcela poderá ser realizado até 30 de janeiro de 2026. A diferença nos prazos considera procedimentos administrativos prévios, como reabertura de acordos e tramitação de créditos entre a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Fazenda, quando houver inscrição em dívida ativa.

Prazo para entrega da EFD

O decreto também amplia o prazo para a Escrituração Fiscal Digital (EFD). Contribuintes que não transmitiram a EFD de períodos cujo prazo original venceu até 31 de outubro de 2025 poderão regularizar a obrigação até 15 de janeiro de 2026.

A regularização dentro desse novo prazo permite o afastamento ou tratamento diferenciado das penalidades, inclusive nos casos em que a multa já tenha sido formalmente constituída, desde que observadas as demais condições previstas na legislação.

Regras permanecem inalteradas

Permanecem válidos os percentuais de redução de multas e juros, as modalidades de parcelamento (do pagamento à vista até 60 parcelas), os critérios de consolidação dos créditos e as hipóteses de rompimento dos acordos.

*Com informações da Agência de Notícias do Governo de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos