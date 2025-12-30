MS prorroga prazos do Refis 2025; adesão e pagamento vão até janeiro de 2026

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (30) o Decreto nº 16.721, de 29 de dezembro de 2025, que prorroga os prazos de adesão, requerimento e pagamento do Refis 2025, programa estadual de regularização de débitos instituído pela Lei nº 6.495/2025 e regulamentado pelo Decreto nº 16.691/2025.

A medida amplia o calendário de regularização fiscal sem alterar as regras estruturais do programa, incluindo percentuais de desconto, modalidades de parcelamento e critérios de consolidação dos débitos.

Segundo o Executivo estadual, a prorrogação busca ampliar a adesão dos contribuintes, garantir maior previsibilidade no encerramento do exercício fiscal e reforçar a segurança jurídica do programa, mantendo o desenho aprovado pelo Legislativo.

Prazos do Refis Geral

No caso do Refis Geral, que contempla a liquidação de débitos de ICMS com redução de multas e juros, o novo decreto estende tanto o prazo para adesão quanto o prazo para pagamento.

Os contribuintes passam a ter até 30 de janeiro de 2026 para apresentar o requerimento de adesão e para efetuar o pagamento à vista ou da primeira parcela, conforme a modalidade escolhida.

Na redação original da Lei nº 6.495, esses prazos se encerravam em 30 de dezembro de 2025, o que representa uma prorrogação de um mês, sem alteração das condições financeiras do programa.