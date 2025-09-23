Veículos de Comunicação
MS recebe mais de R$ 13 milhões em restituições do Imposto de Renda

O lote inclui declarações enviadas fora do prazo, pendências solucionadas pelos contribuintes e restituições residuais de anos anteriores

Karina Anunciato

Pagamento será realizado no dia 30 de setembro (Foto: Reprodução/ RFB)
Cerca de 6.500 contribuintes de Mato Grosso do Sul receberão neste mês a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), totalizando R$ 13.410.754,52. O valor faz parte do quinto lote de restituições de 2025, liberado para consulta pela Receita Federal nesta terça-feira (23).

O lote inclui declarações enviadas fora do prazo, pendências solucionadas pelos contribuintes e restituições residuais de anos anteriores. No total, 387.277 contribuintes no país receberão R$ 1.035.303.774. Entre os beneficiados estão:

  • 234.920 que usaram declaração pré-preenchida ou optaram pelo PIX;
  • 66.637 entre 60 e 79 anos;
  • 46.222 não prioritários;
  • 16.926 do magistério;
  • 15.604 idosos acima de 80 anos;
  • 6.968 com alguma deficiência física, mental ou doença grave.

Como consultar a restituição do IRPF

Como consultar a restituição
O contribuinte pode verificar o valor pelo site da Receita Federal, clicando em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”, ou pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento será realizado no dia 30 de setembro, na conta bancária ou na chave PIX do tipo CPF informada na declaração. Quem não estiver na lista deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e, se necessário, enviar declaração retificadora para receber em lotes posteriores.

Onde receber a restituição

Caso a restituição não seja depositada, o valor ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil, podendo ser transferido para qualquer conta em nome do contribuinte pelo Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). Após esse prazo, o valor pode ser solicitado no Portal e-CAC, no menu “Declarações e Demonstrativos”.

