MS recebe R$ 3,6 milhões do Governo Federal para atendimento a pessoas com TEA

Investimentos federais ampliam centros de reabilitação e programas para crianças e adultos com autismo

Ana Lorena Franco

Cerca de 1,2% da população brasileira vive com TEA - Reprodução/IBGE
Mato Grosso do Sul receberá R$ 3,6 milhões por ano do Governo Federal para fortalecer a assistência a crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Estado por meio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD). Os recursos serão destinados ao custeio adicional de 20% em três Centros Especializados em Reabilitação (CERs) localizados em Aquidauana, Bonito e Três Lagoas, à habilitação de um novo CER em Rio Brilhante e à aquisição de um veículo de transporte sanitário em Três Lagoas, garantindo deslocamento seguro para pacientes.

As ações fazem parte do programa Agora Tem Especialistas e têm como objetivo ampliar o diagnóstico precoce, a intervenção terapêutica e os estímulos individuais planejados, promovendo a qualidade de vida das pessoas com TEA.

A nova linha de cuidado lançada pelo Ministério da Saúde orienta os profissionais da atenção primária a rastrear sinais de autismo em crianças de 16 a 30 meses e a iniciar intervenções mesmo antes do diagnóstico formal, por um método que inclui aplicação do M-Chat e teste de triagem disponível na Caderneta Digital da Criança, identificando sinais de autismo para orientar famílias quanto aos estímulos necessários, conforme cada caso.

Dados e rede de atendimento no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que 1,2% da população brasileira viva com TEA e 71% desses indivíduos apresentem também outras deficiências, o que reforça a importância de ações integradas no Sistema Único de Saúde.

Em âmbito nacional, a expansão da RCPD prevê R$ 72 milhões para 71 novos serviços em 18 estados e no Distrito Federal, beneficiando diretamente pessoas com TEA. Mais 23 CERs serão construídos com recursos do Novo PAC Saúde, totalizando 53 unidades em desenvolvimento.

O projeto arquitetônico dessas novas unidades inclui ambientes inovadores, como jardins e salas multissensoriais, projetados para atender crianças e adultos com TEA e outras deficiências. Além disso, outros 33 CERs receberão custeio adicional de 20%, oito unidades terão ampliação de porte e 15 veículos de transporte sanitário adaptado serão entregues, garantindo atendimento seguro e acessível.

O lançamento da linha de cuidado e os investimentos em Mato Grosso do Sul foram anunciados na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado neste domingo (21).

*Com informações do gov.br

