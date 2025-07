MS reforça ações de prevenção e vacinação contra sarampo nas regiões de fronteira

O Governo de Mato Grosso do Sul reforça as ações de vigilância e prevenção contra o sarampo nas regiões de fronteira a partir desta quinta-feira (24), com capacitação de profissionais de saúde em Campo Grande, Corumbá e Ladário, além de um Dia D de vacinação programado para o sábado (26) na divisa com a Bolívia, país que enfrenta surto da doença.

Capacitação profissional

Entre 24 e 26 de julho, o Encontro Técnico-Científico “Imersão sobre Sarampo: Aspectos clínicos, epidemiológicos, imunização e diagnóstico” reunirá profissionais da saúde para palestras, oficinas e rodas de discussão para preparar as equipes para uma resposta rápida e coordenada em caso de suspeitas, além de qualificar o registro dos dados vacinais.

O evento é promovido em parceria com o Ministério da Saúde e secretarias municipais, e será realizado no auditório do Sebrae, em Campo Grande, e na Unicesumar, em Corumbá.

Vacinação

O Dia D de vacinação contra o sarampo será realizado no sábado (26) no Centro Poliesportivo Municipal de Corumbá e no Coreto Central de Ladário apra atualizar a caderneta de vacinação, especialmente em crianças e trabalhadores da saúde com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os moradores devem levar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A aplicação da tríplice viral é recomendada para crianças a partir de 12 meses e adultos até 59 anos, conforme o calendário vacinal e situação individual.

Apesar da recertificação do Brasil como país livre do sarampo, concedida em novembro de 2024, a circulação do vírus em países vizinhos, como a Bolívia, que declarou emergência sanitária em junho deste ano, mantém a atenção das autoridades.

Programação “Imersão sobre Sarampo”: