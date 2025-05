MS registra 4% de desocupação e ocupa sexto lugar no ranking entre os estados

Mato Grosso do Sul registrou a sexta menor taxa de desocupação no mercado de trabalho entre os estados brasileiros no primeiro trimestre de 2025, com um índice estimado em 4%. A taxa apresentou um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Os dados são referentes a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNAD Contínua) divulgada pelo IBGE

Campo Grande se destacou com a quinta menor taxa de desocupação entre as capitais brasileiras, considerando a população de 14 anos ou mais.

Mercado de Trabalho e População Ocupada

A população total de Mato Grosso do Sul foi estimada em 2.868.000 pessoas. Entre as pessoas em idade de trabalhar, 60,9% estavam ocupadas. Dentre os ocupados, 69,5% atuava no mercado formal, enquanto 30,5% estavam no mercado informal.

Quanto à posição dos ocupados, 51,01% estavam empregados no setor privado, excluindo os trabalhadores domésticos. Em seguida, vieram os trabalhadores por conta própria, representando 21,25%, e os empregados do setor público, que ocupavam 14,84% do total.

Setores de Atividade Econômica e Rendimento Médio

Em relação à atividade econômica, o setor com maior concentração de ocupados foi o de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 19,8%. Em segundo lugar, ficou o setor de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, com 19,6%.

O rendimento médio real mensal habitual do trabalho principal no estado foi de R$ 3.891,00, o que representa um aumento de 9,11% em comparação ao trimestre anterior.