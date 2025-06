MS registra alta no PIB impulsionada pelo agro e indústria

Mato Grosso do Sul deve registrar um crescimento de 5,5% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, segundo estimativa da Resenha Regional do Banco do Brasil, referente ao mês de junho. Com isso, o estado deverá ter o segundo maior crescimento econômico do país, ficando atrás apenas de Mato Grosso, que tem previsão de alta de 6,8%.

A agropecuária é o principal motor desse avanço, com projeção de crescimento de 17,9% no PIB do setor — o maior índice entre os estados brasileiros. A indústria e os serviços também apresentam desempenhos positivos, com estimativas de crescimento de 2,9% e 3,1%, respectivamente.

Soja, milho e novas culturas aceleram o agro

A produção de grãos é um dos principais pilares desse crescimento. De acordo com o Projeto SIGA-MS, da Semadesc em parceria com a Aprosoja/MS, a área de cultivo de soja em 2025 foi estimada em 4,524 milhões de hectares, com produtividade média de 51,78 sacas por hectare e produção total de 14,06 milhões de toneladas.

Já o milho teve a segunda safra estimada em 2,1 milhões de hectares, com produtividade média esperada de 80,8 sacas por hectare, o que pode resultar em 10,2 milhões de toneladas colhidas — um aumento de 20,6% em relação ao ciclo anterior.

Diversificação da Produção Agrícola

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, além das culturas tradicionais, a diversificação da produção agrícola tem sido um fator decisivo para o desempenho econômico do estado. “Tivemos nos últimos anos a entrada da citricultura, com 30 mil hectares já prospectados, e o crescimento de áreas de amendoim em expansão onde antes havia pastagem degradada”, explicou Verruck. Atualmente, Mato Grosso do Sul é o maior produtor de amendoim do Brasil, com 42 mil hectares cultivados, superando o estado de São Paulo.

Indústria e pecuária reforçam avanço econômico

O setor industrial também contribui para o bom desempenho da economia sul-mato-grossense, especialmente com a consolidação do Vale da Celulose, que já conta com quatro fábricas em operação — três em Três Lagoas e uma em Ribas do Rio Pardo — além de uma unidade em construção em Inocência e outra em processo de licenciamento em Bataguassu.

Crescimento na Pecuária

Na pecuária, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao primeiro trimestre de 2025 mostram crescimento no abate de bovinos, suínos e frangos. O abate de bovinos atingiu 9,87 milhões de cabeças, 4,6% a mais que no mesmo período de 2024. Já o abate de frangos chegou a 1,63 bilhão de aves, aumento de 2,3%.

As mais recentes projeções do IBGE e da Conab indicam uma safra recorde em 2025, e a pecuária — especialmente de suínos e aves — também aponta para resultados positivos.

Com esse cenário, a projeção de crescimento do PIB agropecuário nacional foi revista para cima, de 6,0% para 8,2%, puxada principalmente pelo desempenho de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.